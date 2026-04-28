„Zwykły chłopak z klatki”. Sąsiedzi Łatwoganga zdradzają, jak przeżyli ostatnie 9 dni!

To historia, która poruszyła miliony ludzi. W ciągu zaledwie dziewięciu dni udało się zebrać ponad 251 milionów złotych dla dzieci. Za niezwykłą akcją stali youtuber Łatwogang i raper Bedoes, którzy wspólnie z chorującą na białaczkę 11-letnią Mają pokazali, jak wielką siłę ma internet!

Wszystko zaczęło się od wyjątkowego utworu „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, nagranego przez Bedoesa i Maję Mecan. To właśnie historia 11-latki, która po raz trzeci walczy z białaczką szpikową, stała się impulsem do jednej z największych zbiórek w historii polskiego internetu.

I tak, na początku nic nie zapowiadało, że niewielkie mieszkanie na trzecim piętrze stanie się centrum wydarzenia, które przyciągnie uwagę całej Polski, a nawet świata. Dla wszystkich sąsiadów był to po prostu znajomy chłopak z klatki. Nikt nie spodziewał się, że przygotuje coś na taką skalę.

Akcja rozpoczęła się niepozornie. Przez pierwsze dni transmisji Łatwoganga życie na osiedlu toczyło się normalnie. Bez większego hałasu, bez tłumów, bez zamieszania. Dopiero z czasem sytuacja zaczęła się zmieniać. Najpierw pojawiło się więcej ludzi, później pierwsze grupy młodzieży pod blokiem, aż w końcu zaczęli przyjeżdżać celebryci.

Klatka schodowa mieszkania na warszawskim Gocławiu zamieniła się w miejsce spotkań świata internetu i show-biznesu. Nagle wyjście z psem czy wyniesienie śmieci przestawało być rutyną, a stawało się sytuacją, w której można było minąć znane twarze. Jak relacjonowali sąsiedzi, takie spotkania szybko stały się czymś niemal codziennym.

To właśnie ta niezwykła bliskość była jednym z najbardziej zaskakujących elementów całej akcji. Nie było sceny oddzielonej barierkami ani zamkniętej przestrzeni dostępnej tylko dla wybranych. Wszystko działo się tuż obok: na korytarzach, przy windach, pod drzwiami mieszkań.

Dla mieszkańców oznaczało to jednak całkowitą zmianę codzienności. Korytarze wypełniły się ludźmi, pojawiła się muzyka, głośne rozmowy. Jedni potrzebowali czasu, by przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości, inni od razu dali się porwać atmosferze wydarzenia.

Nie brakowało też momentów, które pokazywały, jak bardzo ta inicjatywa angażowała ludzi. Niektórzy sąsiedzi postanowili aktywnie włączyć się w akcję i okazać wsparcie na swój sposób. Z czasem nawet osoby początkowo sceptyczne zaczęły patrzeć na wszystko z większym zrozumieniem.

Organizatorzy i zaproszeni goście starali się również zadbać o relacje z mieszkańcami. Po jednym z koncertów pojawiły się drobne upominki zostawione pod drzwiami wraz z przeprosinami za hałas.

Kulminacją całego wydarzenia był moment zakończenia transmisji. Po dziewięciu dniach intensywnych działań organizatorzy pojawili się na balkonie, by podziękować wszystkim za wsparcie. Był to symboliczny finał czegoś, co na chwilę zmieniło zwykłe miejsce w przestrzeń wspólnego działania i zaangażowania.