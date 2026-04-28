Cyrkowa majówka w Julinek Park. Poznaj świat, w którym dzieje się wszystko

Majówka w Julinek Park

Już przekraczając próg Julinek Park goście wejdą w świat zabawy - witani przez animatorów i artystów cyrkowych poruszających się po terenie parku. W ciągu dnia przestrzeń Julinka wypełnią rodzinne aktywności, gry terenowe i animacje, które zaangażują zarówno dzieci, jak i dorosłych. W programie pojawią się m.in. zabawy w formule Spy Guy XXL, aktywności Hobby Horse oraz liczne działania ruchowe i integracyjne prowadzone przez animatorów.

Centralnym punktem majówki będą spektakle sceniczne w Dużej Arenie. Na widzów czeka formuła VARIETE - widowisko łączące akrobatykę, żonglerkę i nowoczesne formy sceniczne, które wykracza poza klasyczne rozumienie cyrku. To dynamiczne show, w którym na jednej scenie spotykają się różne dziedziny sztuki, tworząc spójną, angażującą opowieść. Program uzupełnia One Man Show Wojciecha Rotowskiego - interaktywne spotkanie z iluzją, które buduje bezpośrednią relację z publicznością i wciąga widzów w świat magii.

Istotnym elementem majówki są również warsztaty i działania kreatywne. Dzieci będą mogły wziąć udział w animacjach inspirowanych sztuką cyrkową, pokazach baniek czy aktywnościach ruchowych, które pozwalają im nie tylko obserwować, ale samodzielnie doświadczać cyrkowego świata. Dzięki temu każdy dzień ma swoją dynamikę i naturalnie zachęca do pozostania w parku na dłużej.

Ponad 50 atrakcji Julinek Park. Tutaj nie ma nudy!

Równolegle w Julinek Park dostępnych jest ponad 50 atrakcji - od parku linowego i wesołego miasteczka po strefy rekreacyjne i przestrzenie do odpoczynku. Położenie w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego sprawia, że intensywny program łączy się tu z komfortem przebywania blisko natury. Jedno jest pewne. Tu nawet przez chwilę nie wieje nudą!

Majówka w Julinek Park jest więc gotowym scenariuszem na rodzinny czas - różnorodny, aktywny i spójny tematycznie. To miejsce, w którym nie trzeba planować kolejnych kroków dnia, bo wszystko dzieje się na bieżąco. Szczegóły na www.julinek.com.pl.

