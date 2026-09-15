Znika słynny symbol kultowego kina. „Ikoniczny neon nie wróci”

Remont w Kinie Muranów i brak słynnego neonu

Dla wielu mieszkańców Warszawy to nieodłączny element krajobrazu w rejonie Placu Bankowego. Kiedy przed paroma dniami szyld został usunięty, pojawiło się mnóstwo pytań o to, czy to tylko chwilowa renowacja, czy też permanentna zmiana. Głos w sprawie zabrało w końcu samo kino Muranów, rozjaśniając sytuację wokół budzącego tak duże zainteresowanie zniknięcia neonu.

Niestety dla wielu sympatyków tego miejsca, okazało się, że słynny szyld KINO MURANÓW w dotychczasowej postaci przeszedł do historii. Nie zobaczymy go już w formie, do której przez lata przywykli Warszawiacy.

Aktualnie trwają prace remontowe obejmujące elewację oraz schody znajdujące się nad kinem. Po ich zakończeniu neon znów zawiśnie na budynku, jednak jego wygląd będzie zupełnie inny. Zarząd kina zdradził, że nowy projekt będzie nawiązywał do stylu typograficznego charakterystycznego dla lat 50. ubiegłego wieku.

Te modyfikacje są bezpośrednim efektem faktu, że osiedle Muranów Południowy zostało wpisane do rejestru zabytków, co wiąże się z koniecznością przestrzegania określonych wytycznych konserwatorskich.

Mimo trwających prac na zewnątrz, przedstawiciele kina podkreślają, że obiekt działa normalnie i serdecznie zapraszają widzów na kolejne pokazy filmowe.

Kino Muranów to wyjątkowe miejsce dla kinomanów z Warszawy

Informacja o zmianie neonu wywołała sporo smutku wśród stałych bywalców kina, którzy ubolewają nad tym, że nie zdążyli zrobić sobie pamiątkowego zdjęcia na tle starego szyldu. Wiele osób wspomina go jako prawdziwą ikonę tej części miasta.

Liczne reakcje i komentarze w sieci są doskonałym dowodem na to, że kino Muranów zajmuje szczególne miejsce w sercach miłośników kameralnej atmosfery i kina artystycznego w stolicy.

Kino, które zostało wybudowane po II wojnie światowej na terenach dawnego warszawskiego getta, od 1994 roku należy do firmy Gutek Film. Od lat jest znane z bardzo starannego doboru repertuaru i organizacji wyjątkowych pokazów. Jego pozycja na filmowej mapie została doceniona wieloma prestiżowymi wyróżnieniami, w tym nagrodą Europa Cinemas Award z 2004 roku dla najlepszego kina na kontynencie pod kątem programu, a także Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przyznaną cztery lata później.

Kino Luna wraca na kulturalną mapę Warszawy:

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