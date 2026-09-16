Posmaruj tym zamrażarkę, a przestanie pokrywać się lodem. Koniec z płatami lodu, które ograniczają miejsce i zwiększają rachunki. Jak pozbyć się lodu z zamrażarki?

Zaniedbana zamrażarka to nie tylko gwarancja wyższych rachunków za prąd i ryzyka awarii, ale także potencjalne zagrożenie dla świeżości przechowywanej żywności.

Poznaj kluczowe zasady bezpiecznego rozmrażania i czyszczenia urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń i znacząco przedłużyć jego żywotność.

Odkryj zaskakujący, domowy sposób na to, by lód przestał osadzać się na ściankach zamrażarki i oszczędź sobie przyszłych problemów z uciążliwym szronem!

Jak czyścić zamrażarkę?

Zamrażarka to urządzenie, które jak wszystko należy regularnie czyścić. W jej przypadku najważniejszym aspektem jest usuwanie lodu, który zbiera się na ściankach i wokół szuflad. Gruba warstwa lodu i szronu sprawia, że zamrażarka gorzej pracuje, ale także zużywa więcej energii. Jak wskazują eksperci warstwa lodu o grubości około 3 cm może zwiększyć pobór energii elektrycznej nawet o 30 proc. Dodatkowo oblodzona zamrażarka jest bardziej podatna na awarie, a gruba warstwa lodu może utrudniać zamykanie i szczelność szuflad, co z kolei prowadzi do pojawienie się bakterii. Skąd właściwie bierze się lód w zamrażarce? Głównym winowajcą jest wilgoć, która dostaje się do wnętrza urządzenia. Dzieje się tak podczas każdego otwarcia drzwi – ciepłe, wilgotne powietrze z kuchni styka się z zimnymi ściankami zamrażarki i zamarza. Dodatkowo, produkty spożywcze, zwłaszcza te niezapakowane szczelnie, uwalniają parę wodną, która również osadza się jako szron i lód.

Starsze modele zamrażarek należy dokładnie czyścić i rozmrażać co około 6 miesięcy. Nowsze modele, wyposażone w funkcję "no frost" nie wymagają klasycznego rozmrażania, ale należy je przynajmniej raz w roku dokładnie wyczyścić.

Rozmrażanie zamrażarki nie jest trudną czynnością, ale wymaga nieco czasu. W pierwszym kroku należy wyłączyć urządzenie i opróżnić je ze wszystkich produktów. Najlepiej przełożyć je do toreb termicznych, aby się nie rozmroziły. W przypadku niewielkich mrożone, jak kawałki boczku czy warzywa konieczne będzie ich przygotowanie. Małe kawałki szybko się rozmrażają i nie można ich ponownie mrozić. Jeżeli w zamrażarce jest gruba warstwa lody wstaw do środka miskę z gorącą wodą. Parująca para przyspiesza proces rozmrażania. Ręcznie usuń lód, dokładnie przemyj całe wnętrze zamrażarki i przetrzyj do sucha. Podczas usuwania lodu niezwykle ważne jest, aby zachować ostrożność. Nigdy nie używaj ostrych narzędzi, takich jak noże czy śrubokręty, do zdrapywania lodu! Możesz w ten sposób uszkodzić ścianki zamrażarki lub, co gorsza, przebić rurki z czynnikiem chłodniczym, co doprowadzi do kosztownej awarii.

Posmaruj tym wnętrze zamrażalki, a lód przestanie się w niej osadzać

Istnieją domowe sposoby, które ograniczają powstawanie lodu w przyszłości. Wystarczy, że wyczyszczone wnętrze zamrażarki posmarujesz niewielką warstwą zwykłej gliceryny. Stworzy ona cienką powłokę hydrofobową i niezamarzającą, która skutecznie spowolni osadzanie się lodu. Gliceryna w zamrażarce zadziała niczym warstwa poślizgowa i sprawi, że kryształki lodu nie będą przyczepiały się do wybranych powierzchni.

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