Błyskawiczne rozmrażanie zamrażarki. Zastosuj ten trik z kuchennej szafki

Zalegająca warstwa lodu i szronu sprawia, że urządzenie pracuje mniej wydajnie.

Istnieje jednak niezwykle prosty sposób, wykorzystujący przedmiot powszechnie dostępny w każdym domu, który znacząco przyspieszy proces rozmrażania.

Dowiedz się, jak dzięki temu trikowi szybko pozbyć się lodu i oszczędzić mnóstwo czasu i wysiłku.

Dlaczego lód w zamrażarce to duży problem?

Osadzająca się wewnątrz gruba warstwa lodu nie tylko kradnie nam cenną przestrzeń, ale też może poważnie zakłócić pracę sprzętu. Niestety, pozbycie się tego białego balastu wymaga od nas czasu i zaangażowania. Kiedy odłączamy lodówkę od zasilania, musimy cierpliwie czekać na powolne topnienie szronu. Dodatkowo problemem staje się woda – nagle potrzebujemy całego arsenału misek i ścierek. Z tego powodu wiele osób odkłada to zadanie w nieskończoność. Na szczęście istnieje sprytny patent, który diametralnie przyspiesza to niechciane zajęcie.

Folia aluminiowa przyspieszy rozmrażanie zamrażarki

Jeżeli zależy nam na błyskawicznym usunięciu lodowej skorupy, z pomocą przychodzi zwykła folia aluminiowa. Ze względu na fakt, że aluminium jest świetnym przewodnikiem ciepła, przyspiesza ono proces topnienia zmarzliny. Wystarczy, że po opróżnieniu i wyłączeniu sprzętu, obłożymy jego wnętrze folią. Pamiętajmy tylko, by pod żadnym pozorem nie zeskrobywać lodu ostrymi narzędziami. Sama folia nie załatwi wszystkiego od razu, ale z pewnością usprawni całą operację.

Świetnym uzupełnieniem tej metody jest wstawienie do środka garnka z gorącą, ale nie wrzącą wodą. Wydzielająca się para wodna działa cuda i dodatkowo roztapia lód. Musimy jednak uważać na nadmiar wody, która zacznie spływać ze ścianek.

Choć czyszczenie zamrażarki uchodzi za nudne, wcale nie musi trwać godzinami. Zastosowanie folii aluminiowej, która szybko oddaje ciepło, widocznie skraca ten proces. Jeśli dołączymy do tego patent z ciepłą wodą, szybko i bezboleśnie odzyskamy czystą i sprawną zamrażarkę.

Kluczowa zasada: nie czekaj, aż zamrażarka obrośnie lodem

Najrozsądniejszym podejściem jest systematyczne rozmrażanie lodówki, nie dopuszczając do powstania gigantycznej pokrywy lodowej. Dzięki tej prostej zasadzie każde kolejne sprzątanie będzie szybsze i mniej uciążliwe. Logika jest bezlitosna: im cieńszy lód na ściankach, tym krótszy czas jego usuwania.

Znacznie więcej niż chłodzenie, czyli co oferują nowoczesne lodówki. Warsztat LG Electronics | Konferencja Well-Being

3