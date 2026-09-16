Katastrofa helikoptera z gwiazdami telewizji! Ogromne płomienie

Tragiczna katastrofa śmigłowca w Los Angeles. Zginęły trzy osoby

Dziennikarze słynnej telewizji zginęli w katastrofie helikoptera na oczach kolegów! Mieli relacjonować inny dramatyczny wypadek. Wiadomo już, że trzy osoby zginęły, a jedna trafiła do szpitala po katastrofie śmigłowca w Los Angeles. Jedna ofiara to przypadkowa osoba, która znajdowała się na ziemi. Maszyna rozbiła się we wtorek wieczorem w dzielnicy Chatsworth i stanęła w płomieniach. NBC Los Angeles potwierdziło, że był to NewsChopper4, wykorzystywany przez stacje NBC4 i Telemundo 52. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana.

Do katastrofy doszło we wtorek krótko przed godz. 19 czasu lokalnego w Chatsworth, w zachodniej części doliny San Fernando. Jak podała straż pożarna w Los Angeles, śmigłowiec spadł między dwoma budynkami przy North Mason Avenue.

Po uderzeniu maszyny o ziemię wybuchł pożar. Świadek cytowany przez NBC Los Angeles powiedział, że śmigłowiec natychmiast stanął w płomieniach po upadku na parking. Ogień uszkodził cztery samochody i dwa kontenery znajdujące się w pobliżu.

Dziennikarze relacjonowali inny poważny wypadek – z udziałem autobusu komunikacji miejskiej

W katastrofie zginęły trzy osoby. Czwarta została przewieziona do szpitala. NBC Los Angeles potwierdziło, że rozbitą maszyną był NewsChopper4, obsługiwany przez firmę Angel City Air. Śmigłowiec był wykorzystywany przez NBC4 oraz Telemundo 52.

W tym czasie w rejonie Chatsworth znajdowało się kilka śmigłowców telewizyjnych. Ich załogi relacjonowały inny poważny wypadek – z udziałem autobusu komunikacji miejskiej.

Maszyna została niemal całkowicie zniszczona. Strażacy początkowo nie byli nawet w stanie odczytać numeru znajdującego się na ogonie śmigłowca.

Burmistrz Los Angeles Karen Bass przekazała, że jest „zdruzgotana” śmiercią osób w Chatsworth. Kondolencje rodzinom ofiar złożył również gubernator Kalifornii Gavin Newsom.

Przyczyna katastrofy pozostaje nieznana. Federalni śledczy zbierają informacje o zdarzeniu i mają zdecydować, czy na miejsce zostanie wysłany zespół badający okoliczności wypadku.

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🚨 KNBC Helicopter Crashes in Los Angeles, California. Live video broadcast on NBC News as helicopter crashes in flames while covering deadly car crash in which an suv went through a bus killing three in Chatsworth, Los Angeles. pic.twitter.com/KdRgZ8YgtN— SyeClops (@SyeClops1) September 16, 2026

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