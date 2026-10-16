W jarosławskim opactwie odprawią „modlitwy przebłagalne za napaść i zbrodnię”. Poprowadzi je arcybiskup

Dramat, jaki rozegrał się 24 września na terenie jarosławskiego opactwa poruszył serca wszystkich Polaków. W wyniku ataku Ihora M. zmarł ksiądz Stanisław, a cztery osoby zostały ranne. Opactwo poinformowało o zaplanowanym nabożeństwie przebłagalnym za napaść i zbrodnię. Odbędzie się ono 30 października o godz. 17.00. Poprowadzi je abp Adam Szal. Podczas mszy świętej będzie również miało miejsce wprowadzenie relikwii św. Benedykta do kościoła.

Atak nożownika. Prośba o wybaczenie

Głośnym echem odbiły się słowa księdza Adriana, który został ranny w wyniku ataku Ihora M. Kiedy wyszedł ze szpitala, duchowny odprawił nabożeństwo i wygłosił kazanie. Wyszedł do wiernych, pomimo widocznych ran i opatrunków. Jego kazanie dotyczyło wybaczenia - prosił wiernych o to, by podobnie jak on wybaczyli agresorowi.

- Dlatego proszę was, abyście i wy przebaczyli, bo to również was wszystkich dotknęło. I z tego miejsca też chcę was prosić, abyście nie winili narodu, z którego był oprawca, bo zła dokonał konkretny człowiek, zła dokonała konkretna osoba, która ma swoje imię, swoje życie, która odpowiada za swoje czyny. Nie dokonali tego inni ludzie. To była jedna, jedyna osoba – zaznaczał ksiądz.

Atak nożownika w jarosławskim opactwie

W czwartek, 24 września w jarosławskim opactwie doszło do ataku nożownika. 31-letni Ukrainiec, Ihor M. ranił w sumie pięć osób. Cztery osoby zostały ranne, a życia księdza Stanisława Zbojnowicza nie udało się uratować. Spoczął w ukochanej Grzęsce, przy swoich rodzicach. Kiedy żył, bywał tam codziennie. Chętnie rozmawiał z ludźmi, zapraszał na herbatę i dzielił się owocami i warzywami z ogródka. Jego śmierć wywołała ogromne poruszenie.