Nie żyje dwóch strażaków! Tragiczny pożar sklepu i magazynu w Nisku. Ogień odciął im drogę ucieczki

Aktualizacja, godz. 12:09

Ogień został już opanowany, ale akcja strażaków może potrwać jeszcze kilka godzin.W Nisku na Podkarpaciu trwa gaszenie pożaru, jaki wybuchł na terenie magazynu i sklepu przemysłowego.

- W tej chwili na miejscu działa 39 zastępów straży pożarnych. Blisko 150 strażaków. Jest także grupa operacyjna podkarpackiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej pod dowództwem nadbrygadiera Tomasza Barana. Działania cały czas trwają - mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków.

W trakcie gaszenia ognia strażacy bronili dwa budynki przed rozproszeniem ognia.

- Z budynków zostali ewakuowani mieszkańcy. Pożar jest opanowany, ogień nie rozprzestrzenia się, natomiast nasze działania mogą potrwać jeszcze przez kilka najbliższych godzin - precyzuje rzecznik - Jest to spowodowane tym, że musimy się upewnić, że jeszcze nie ma żadnego dodatkowego zarzewia ognia. Musi być sprawdzony dokładnie całe pogorzelisko.

Wcześniej informowaliśmy:

Do pożaru doszło w Nisku w województwie podkarpackim. Akcja na miejscu trwa - z pożarem walczą 24 zastępy straży pożarnej z okolicznych powiatów: z powiatu niżańskiego, leżajskiego, stalowowolskiego oraz łańcuckiego. Jak powiedział rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja, na miejsce jedzie także grupa operacyjna podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

- Płonie magazyn oraz sklep z wyposażeniem oraz częściami zamiennymi do ciągników rolniczych –precyzuje rzecznik w rozmowie z Radiem ESKA.

Pożar nadal nie został opanowany. Akcja trwa.

Ewakuowano mieszkańców okolicznych domów.

Źródło: Agnieszka Gazda-Muła, zdjęcia: Tu Nisko