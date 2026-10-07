Rozwodnij 1 szklankę i spryskaj brudne płytki w kuchni. Jednym przetarciem szmatką usuniesz z nich tłuste plamy z jedzenia. Kafelki będą lśnić jak diament. Sposób na mycie płytek kuchennych

Zapomnij o smugach! Poznaj rewolucyjne domowe sposoby na idealnie czyste płytki kuchenne, które skutecznie usuną tłuste plamy i osad z kamienia.

Rozcieńczona szklanka tego składnika to klucz do lśniących powierzchni, które odzyskają blask bez uciążliwego szorowania.

Zaskocz się efektem! Sprawdź, jak zwykła kapsułka do zmywarki może sprawić, że Twoje kafelki będą lśnić jak diamenty, bez wysiłku i drogich detergentów.

Rozwodnij 1 szklankę i spryskaj brudne płytki w kuchni. Jednym przetarciem szmatką usuniesz z nich tłuste plamy

Podczas porządków w kuchni nie powinniśmy zapominać o myciu płytek. Chodzi tu o kafelki znajdujące się między górnymi a dolnymi szafkami, które wyjątkowo szybko ulegają zabrudzeniom i nie sposób je usunąć samą wodą. Nawet mycie płytek kuchennych specjalistycznymi środkami, często skutkuje smugami, które powstają przez rozmiękczenie resztek tłuszczu znajdującego się na kafelkach. Mycie płytek kuchennych wymaga od nas również usunięcia zacieków i osadu kamiennego, który jest obecny w okolicy zlewu. Dlatego w tym przypadku niezwykle istotne jest użycie dobrego płynu do mycia płytek kuchennych, który będzie odtłuszczał ich powierzchnię, ale też usunie osad wapienny. Taki preparat przygotujesz na bazie octu spirytusowego. Rozwodnij 1 szklankę octu z 2 szklankami letniej wody i spryskaj płytki w kuchni. Po chwili przetrzyj je szmatką i wytrzyj do sucha. Usuniesz z nich tłuste plamy bez smug, a osad z wody rozpuści się bez szorowania.

Sposób na mycie płytek kuchennych. Będą lśnić jak diament

Poza wyżej opisanym domowym płynem do mycia płytek kuchennych istnieje jeszcze sposób polegający na wykorzystaniu kapsułki do zmywarki. Rozpuść ją w misce z ciepłą wodą i za pomocą ściereczki umyj powstałym roztworem płytki w kuchni. Dlaczego tabletka do zmywarki jest niezawodna w myciu płytek? Przede wszystkim ma właściwości nabłyszczające. Poza tym odtłuszcza powierzchnie, dzięki czemu nie powstają na nich smugi. W myciu płytek kuchennych z pewnością pomocny okaże się również płyn do szyb - najlepiej z dodatkiem alkoholu. Ten detergent doskonale rozpuści tłuszcz i brud, a także usunie wapienne osady z wody. Kolejnym sposobem na mycie płytek z tłuszczu będzie wykorzystanie tabletki do zmywarki. Wystarczy ją rozpuścić w ciepłej wodzie i umyć płytki. Będą lśniąco czyste.

Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10 Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na wybielenie firanek jest: Upranie ich w ocćie Pranie z dodatkiem sody oczyszczonej Namoczenie ich z dodatkiem płynu do mycia naczyń Następne pytanie