Sypałam łyżkami do wody aż uzyskałam pastę i nałożyłam ją na brudne fugi na podłodze. Wypchnęło z nich nieczystości i znów są białe. Sposób na czyszczenie fug

Brudne fugi to częsty problem, który psuje estetykę podłogi, jednak agresywna chemia to nie jedyne rozwiązanie.

Domowa pasta dosłownie wypycha brud ze spoin, działając skutecznie i bezpiecznie.

Odkryj ten oraz inne proste sposoby, by szybko i bez szorowania przywrócić fugom idealną biel, odmieniając wygląd całej podłogi!

Nałożyłam domową pastę na brudne fugi na podłodze. Wypchnęło z nich nieczystości

Brudne fugi na podłodze potrafią zepsuć nie tylko wygląd kafelków, ale tez i humor domowników. Jednak chyba każdy z nas przyzna, że wyczyszczenie fug na podłodze to wcale nie jest tak prosta sprawa. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie robiliśmy tego od dłuższego czasu, może się okazać, że brud, błoto, czy tłuszcz na dobre weszły w obszar między płytkami i czeka nas nie tylko pracochłonne szorowanie, ale konieczne jest użycie silnego detergentu. Jednak, zamiast od razu sięgać po silną chemię, warto wypróbować domowe sposoby na czyszczenie fug podłogowych, gdyż może się okazać, że bezpiecznie i skutecznie usuną brud oraz rozjaśnią spoiny kafelków. Jednym ze sposobów na czyste fugi jest nałożenie na nie pasty z sody oczyszczonej, która dosłownie wypchnie ze spoin kafelków wszelkie nieczystości.

Domowe sposoby na czyszczenie brudnych fug podłogowych. Soda oczyszczona

Czyszczenie fug podłogowych sodą oczyszczoną to prosty i skuteczny sposób na usunięcie zalegającego w spoinach nalotu. wynika to z faktu, że soda oczyszczona działa jako delikatny środek ścierny oraz ma właściwości alkaliczne, które pomagają rozpuścić brud i tłuszcz. W miseczce wymieszaj sodę oczyszczoną z niewielką ilością wody, aż uzyskasz gęstą pastę i nałóż ją bezpośrednio na zabrudzone fugi. Pozostaw pastę na fugach na około 15-30 minut, aby soda mogła zadziałać. Po tym czasie za pomocą szczoteczki energicznie wyszoruj fugi, a na koniec spłucz spoiny czystą wodą, usuwając resztki sody i brudu. Możesz użyć wilgotnej szmatki lub gąbki.

Czym czyścić fugi na podłodze?

Czyszczenie fug domowymi sposobami jest równie skuteczne co przy zastosowaniu silnej chemii, a przy tym jest na pewno bezpieczniejsze. Tu sprawdzi się pasta do zębów, którą nanosimy szczoteczką do zębów i szorujemy. Na koniec powierzchnię należy przetrzeć wilgotną ściereczką. Jednym z najprostszych sposobów jest wykorzystanie proszku do pieczenia. Wystarczy przygotować gęstą pastę z proszku i wody, a następnie nałożyć ją na spoiny. Po 2 godzinach zmyć wilgotną ściereczką.