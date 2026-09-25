Jesienią często suszysz pranie w mieszkaniu? Zwróć uwagę na ten jeden szczegół

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-09-25 11:00

Gdy nadchodzi jesień, suszarka z mokrymi ubraniami często staje się stałym elementem wyposażenia naszych mieszkań. Krótsze dni, opady deszczu i chłodniejsze powietrze sprawiają, że rezygnujemy z wystawiania prania na zewnątrz. Choć suszenie ubrań w salonie czy łazience jest powszechne, często zapominamy o pewnym drobnym, lecz istotnym szczególe. Może on rzutować na czas wysychania tkanin, a także na jakość powietrza w naszym domu.

Kolorowe ubrania rozwieszone na suszarce pokojowej przy oknie. O suszeniu prania jesienią przeczytasz na SE.
Autor: Zigmunds Dizgalvis/ Getty Images Jak suszyć pranie zimą, żeby nie pachniało stęchlizną?

Zadbaj o cyrkulację powietrza podczas suszenia prania

  • W okresie jesiennym, gdy mokre ubrania schną w zamkniętych pomieszczeniach, niezbędna jest właściwa wentylacja.
  • Zbyt długie przetrzymywanie suszarki z praniem w jednym miejscu znacząco podnosi poziom wilgotności.
  • Kluczowe znaczenie ma odpowiednie rozmieszczenie ubrań na linkach oraz systematyczne wietrzenie pokoi.
  • Pojawiająca się na szybach woda często świadczy o nadmiarze wilgoci w trakcie suszenia.

Mokre tkaniny w trakcie wysychania uwalniają do otoczenia znaczne ilości wody. Jesienią, gdy rzadziej otwieramy okna, proces wymiany powietrza drastycznie zwalnia w porównaniu do letnich miesięcy. Długotrwałe przetrzymywanie suszarki w małym, słabo wietrzonym pokoju powoduje skraplanie się wilgoci na zimnych elementach wystroju. Z tego powodu nie należy stawiać suszarki w bezpośrednim sąsiedztwie ścian czy w ciasnych zakamarkach między meblami. Takie usytuowanie spowalnia wysychanie materiałów i powoduje powstawanie uciążliwego, dusznego klimatu wewnątrz mieszkania.

Ślimak na kapuście
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Skuteczne wietrzenie i odpowiednie wieszanie ubrań jesienią

Podstawą sukcesu jest systematyczna wymiana powietrza. Nawet przy niskich temperaturach na zewnątrz, warto zafundować pomieszczeniu szybkie wietrzenie w trakcie suszenia. Zdecydowanie efektywniejsze będzie otwarcie okien na oścież na kilka chwil, niż pozostawienie ich w trybie rozszczelnienia przez cały dzień.

Kluczowe jest również pozostawianie odpowiednich przerw między poszczególnymi sztukami odzieży. Tkaniny nie powinny na siebie zachodzić, aby umożliwić swobodny obieg powietrza. Przy większych ilościach zabrudzonych ubrań, rozsądniej jest zaplanować kilka mniejszych cykli prania, zamiast upychać wszystko na siłę na jednej suszarce.

Należy też uważnie kontrolować stan szyb okiennych i innych chłodnych powierzchni. Zauważalne skraplanie się wody jest wyraźnym ostrzeżeniem o zbyt wysokiej wilgotności. Zatem suszenie garderoby w sezonie jesiennym wymusza na nas nie tylko nieco więcej cierpliwości, ale przede wszystkim zadbanie o sprawną cyrkulację powietrza w domu.

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