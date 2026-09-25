Pół szklanki podniesie marniejącego zamiokulkasa. Roślina zagęści liście i staną się one soczyste i mięsiste. Domowa odżywka do zamiokulkasa na jesień i zimę

Zamiokulkas, choć niezwykle odporny, wymaga specjalnego wsparcia jesienią i zimą, aby zachować bujny wygląd i zdrowie.

Odkryj sekret domowej odżywki z buraka, bogatej w kluczowe witaminy i minerały, która natychmiastowo pobudzi Twoją roślinę do wzrostu.

Zobacz, jak przygotować tę prostą mieszankę i podlewaj nią zamiokulkasa tylko raz w miesiącu, by cieszyć się jego spektakularną kondycją!

Wystarczy, że raz w tygodniu podlejesz tym zamiokulkasa. Roślina momentalnie się pobudzi

Domowe odżywki do roślin doniczkowych to świetna alternatywa do kupnych preparatów. Zamiokulkas to wyjątkowo odporna roślina, która nie wymaga specjalistycznej pielęgnacji. Pochodzi z Tanzanii, a dokładniej z Zanzibaru. Przez Anglików zamiokulkas nazywany jest "klejnotem Zanzibaru". W naturze występuje przede wszystkim w Afryce w niżowych i podgórskich lasach i sawannach. Coraz chętniej wybierany jest jako roślina doniczkowa do domów. Zamiokulkas jest odporny na krótkie okresy suszy i ne potrzebuje bardzo nasłonecznionego stanowiska. Jesienią i zimą warto zamiokulkasa dodatkowo odżywić. O tej porze roku rośliny (zwłaszcza doniczkowe) nie mają dostępu do potrzebnych im składników odżywczych. W przypadku zamiokulkasa świetnie sprawdzi się domowa odżywka z buraka. To popularne warzywo bogate jest w witaminy A, E, K oraz witaminy z grupy B. Dodatkowo znajdziemy w nim także azot, fosfor, bor, magnez i potas. Wszystkie te składniki potrzebne są roślinom do wzrostu oraz ochrony systemów korzeniowych. Aby przygotować domową odżywkę do zamiokulkasa potrzebujesz 2 średniej wielkości buraków. Pokrój je w kostkę, a następnie dokładnie zmiksuj. Całość zalej 1 litrem wody i dokładnie wymieszaj. Tak przygotowaną mieszankę przecedź przez sito. Odżywka jest gotowa. Podlewaj nią zamiokulkasa raz w miesiącu. Pierwsze efekty działania odzywki będą niemalże od razu zauważalne. Roślina stanie się silniejsza oraz wyraźnie będzie w lepszej kondycji.

Jak pielęgnować zamiokulkasa jesienią i zimą?

Zamiokulkas nie potrzebuje dużej ilości słońca. Wystarczy mu półzacienione stanowisko. Zbyt duża ilość światła sprawia, że liście zamiokulkasa pokrywają się brązowymi plamami. Co ważne, zamiokulkas lubi ciepło i nawet zimą potrzebuje około 17 st.C. Roślina ta potrzebuje przepuszczalnego podłoża. Na dnie doniczki warto rozłożyć piasek lub zrobić drenaż. Dobrze znosi okresu suszy i może przetrwać nawet 2 miesiące bez podlewania. Zamiokulkasa należy co kilka lat przesadzać. Młode osobniki wymagają przesadzania raz do roku. Unikaj stawiania rośliny w pobliżu grzejników, które mogą wysuszać powietrze, co sprzyja rozwojowi szkodników. Wietrz pomieszczenia regularnie, ale bez narażania zamiokulkasa na przeciągi.

Chociaż zamiokulkas dobrze znosi suszę, kluczem do jego zdrowia jest prawidłowe podlewanie. Zamiast podlewać go "na zapas", zawsze sprawdzaj wilgotność podłoża palcem – powinno być suche na głębokość kilku centymetrów przed kolejnym nawodnieniem. Ważne jest też, aby woda nie zalegała w podstawce, gdyż to najczęstsza przyczyna gnicia korzeni i bulw, na co zamiokulkas jest wyjątkowo wrażliwy.

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