Kawa z ekspresu nagle smakuje gorzej? Nie wyrzucaj ziaren, sprawdź ten jeden element

Pogorszenie smaku kawy nie zawsze wynika z gorszych ziaren. Przyczyną może być zanieczyszczony ekspres.

Olejki kawowe i resztki ziaren gromadzą się w urządzeniu. Regularne mycie wpływa nie tylko na higienę, ale i na smak napoju .

. W ekspresach automatycznych warto skontrolować młynek, a także świeżość ziaren i parametry mielenia.

Jakość wody, zużyty filtr oraz osadzający się kamień to kolejne czynniki, które decydują o ostatecznym smaku kawy. Należy o nie dbać zgodnie z instrukcją.

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Każdego dnia przez ekspres przepływają litry wody i gramy kawy. Tłuste osady z olejków kawowych oraz drobiny zmielonych ziaren lubią gromadzić się w różnych zakamarkach maszyny. Z biegiem czasu ten brud odbija się nie tylko na higienie, ale przede wszystkim drastycznie pogarsza smak naszej porannej małej czarnej. Napój staje się nieprzyjemnie gorzki, ciężki, a nawet nabiera dziwnego posmaku.

Z tego powodu niezwykle istotne jest przeprowadzanie cykli czyszczących, o których pisze producent sprzętu. Jeżeli nasz ekspres posiada wyjmowany moduł zaparzający, musimy dowiedzieć się z instrukcji, czy wolno nam myć go pod bieżącą wodą i jak często powinniśmy wykonywać ten zabieg konserwacyjny.

Właściciele ekspresów z wbudowanym młynkiem powinni przyjrzeć się właśnie temu elementowi. Osiadające tam resztki starych ziaren potrafią zepsuć smak nowej porcji, a sam stopień zmielenia decyduje o procesie ekstrakcji. Gdy zauważymy zmianę profilu smakowego, nie powinniśmy od razu kręcić pokrętłami. Zanim zmienimy grubość mielenia, upewnijmy się, że maszyna jest czysta, woda świeża, a ziarna nie zwietrzały.

Nie bez znaczenia jest też sam surowiec. Ziarna, które zbyt długo leżały w otwartej paczce, po prostu wietrzeją i tracą swoje cenne aromaty. Co ciekawe, bardzo świeżo wypalona kawa również może zachowywać się w ekspresie nieco inaczej niż ta, do której zdążyliśmy się przyzwyczaić w ostatnich tygodniach.

Jakość wody ma kluczowe znaczenie dla smaku kawy

To właśnie woda stanowi podstawę każdego napoju kawowego i drastycznie wpływa na jego ostateczny profil w filiżance. Używając filtrów w zbiorniku na wodę, musimy bezwzględnie pilnować terminów ich wymiany. Wiele maszyn dopomina się również o cykliczne usuwanie kamienia. Twardy osad we wnętrzu rurek zaburza przepływ wody i pracę podzespołów. To, jak często musimy sięgać po odkamieniacz, zależy od twardości wody w kranie oraz wytycznych producenta maszyny.

Kiedy twoja ulubiona kawa nagle zaczyna smakować gorzej, wstrzymaj się z wyrzucaniem całej paczki drogich ziaren do kosza. Zacznij od podstawowych kroków serwisowych. Porządnie umyj ekspres, wymień filtr na nowy, wlej świeżą wodę i oceń zapach ziaren. W większości przypadków to właśnie w tych obszarach kryje się rozwiązanie problemu niesmacznej kawy.

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