Kawa z ekspresu nagle smakuje gorzej? Nie wyrzucaj ziaren, sprawdź ten jeden element

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-09-25 9:07

Ulubiona kawa z ekspresu nagle traci swój smak, staje się gorzka, kwaśna lub wodnista? Pierwsza myśl często pada na jakość ziaren, ale to nie zawsze one są winne. Jeśli twoje urządzenie zaczyna przygotowywać napój inaczej, warto przyjrzeć się jego stanowi. Przyczyna może tkwić w miejscu, o którym na co dzień często zapominamy.

Dłonie osoby trzymającej filiżankę kawy latte na drewnianym stole. O dbaniu o smak kawy przeczytasz na SE.
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  • Pogorszenie smaku kawy nie zawsze wynika z gorszych ziaren. Przyczyną może być zanieczyszczony ekspres.
  • Olejki kawowe i resztki ziaren gromadzą się w urządzeniu. Regularne mycie wpływa nie tylko na higienę, ale i na smak napoju.
  • W ekspresach automatycznych warto skontrolować młynek, a także świeżość ziaren i parametry mielenia.
  • Jakość wody, zużyty filtr oraz osadzający się kamień to kolejne czynniki, które decydują o ostatecznym smaku kawy. Należy o nie dbać zgodnie z instrukcją.
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Każdego dnia przez ekspres przepływają litry wody i gramy kawy. Tłuste osady z olejków kawowych oraz drobiny zmielonych ziaren lubią gromadzić się w różnych zakamarkach maszyny. Z biegiem czasu ten brud odbija się nie tylko na higienie, ale przede wszystkim drastycznie pogarsza smak naszej porannej małej czarnej. Napój staje się nieprzyjemnie gorzki, ciężki, a nawet nabiera dziwnego posmaku.

Z tego powodu niezwykle istotne jest przeprowadzanie cykli czyszczących, o których pisze producent sprzętu. Jeżeli nasz ekspres posiada wyjmowany moduł zaparzający, musimy dowiedzieć się z instrukcji, czy wolno nam myć go pod bieżącą wodą i jak często powinniśmy wykonywać ten zabieg konserwacyjny.

Właściciele ekspresów z wbudowanym młynkiem powinni przyjrzeć się właśnie temu elementowi. Osiadające tam resztki starych ziaren potrafią zepsuć smak nowej porcji, a sam stopień zmielenia decyduje o procesie ekstrakcji. Gdy zauważymy zmianę profilu smakowego, nie powinniśmy od razu kręcić pokrętłami. Zanim zmienimy grubość mielenia, upewnijmy się, że maszyna jest czysta, woda świeża, a ziarna nie zwietrzały.

Nie bez znaczenia jest też sam surowiec. Ziarna, które zbyt długo leżały w otwartej paczce, po prostu wietrzeją i tracą swoje cenne aromaty. Co ciekawe, bardzo świeżo wypalona kawa również może zachowywać się w ekspresie nieco inaczej niż ta, do której zdążyliśmy się przyzwyczaić w ostatnich tygodniach.

Jakość wody ma kluczowe znaczenie dla smaku kawy

To właśnie woda stanowi podstawę każdego napoju kawowego i drastycznie wpływa na jego ostateczny profil w filiżance. Używając filtrów w zbiorniku na wodę, musimy bezwzględnie pilnować terminów ich wymiany. Wiele maszyn dopomina się również o cykliczne usuwanie kamienia. Twardy osad we wnętrzu rurek zaburza przepływ wody i pracę podzespołów. To, jak często musimy sięgać po odkamieniacz, zależy od twardości wody w kranie oraz wytycznych producenta maszyny.

Kiedy twoja ulubiona kawa nagle zaczyna smakować gorzej, wstrzymaj się z wyrzucaniem całej paczki drogich ziaren do kosza. Zacznij od podstawowych kroków serwisowych. Porządnie umyj ekspres, wymień filtr na nowy, wlej świeżą wodę i oceń zapach ziaren. W większości przypadków to właśnie w tych obszarach kryje się rozwiązanie problemu niesmacznej kawy.

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