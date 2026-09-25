Łóżko piętrowe dla dzieci. Jak wybrać i od jakiego wieku można spać na górze?

Dziecko, które nie skończyło 6 lat, nie powinno spać na górnym poziomie łóżka piętrowego

Górny poziom powinien mieć barierki po obu stronach, a materac musi mieć wysokość zalecaną przez producenta

Drabinka musi być stabilnie przymocowana, a dzieci nie powinny skakać ani bawić się na łóżku

Używane łóżko warto dokładnie sprawdzić pod kątem brakujących części, luzów i pęknięć

Od jakiego wieku dziecko może spać na górze łóżka piętrowego?

Dziecko może spać na górze łóżka piętrowego najwcześniej po ukończeniu 6 lat. Taki minimalny wiek zalecają Amerykańska Akademia Pediatrii oraz amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich. Młodsze dzieci częściej mają trudność z bezpiecznym wejściem po drabince, a podczas snu mogą wypaść z górnego poziomu.

Samo ukończenie 6 lat nie oznacza, że trzeba od razu przenosić dziecko na górę. Warto ocenić, czy potrafi spokojnie wejść i zejść po drabince, schodzi po drabince twarzą do szczebelków i nie bawi się na łóżku w sposób, który grozi upadkiem. Jeśli dziecko często wstaje przez sen, boi się wysokości albo ma trudności z koordynacją ruchową, bezpieczniej wybrać dla niego dolne miejsce.

Na dolnym poziomie może spać młodsze dziecko, o ile producent dopuszcza taki wiek i łóżko jest używane zgodnie z instrukcją. Niemowlę nie powinno spać ani na górnym, ani na dolnym poziomie łóżka piętrowego zamiast w łóżeczku dostosowanym do jego wieku.

Łóżko piętrowe dla dzieci: co sprawdzić przed zakupem?

Łóżko piętrowe powinno mieć solidnie zamocowane barierki zabezpieczające po obu stronach górnego poziomu. Barierka od strony ściany także jest potrzebna, bo chroni przed wpadnięciem dziecka w szczelinę między łóżkiem a ścianą. Górna krawędź barierek musi wyraźnie wystawać ponad materac, dlatego nie należy kupować grubszego materaca niż wskazany w instrukcji mebla.

Materac powinien pasować do ramy bez luzu po bokach i przy końcach łóżka. Sprawdź też, czy stelaż jest stabilnie osadzony i nie przesuwa się pod ciężarem dziecka. Przy zakupie poproś o instrukcję montażu, informację o maksymalnym obciążeniu każdego poziomu oraz potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 747 dotyczącą łóżek piętrowych i wysokich.

Przed zakupem warto sprawdzić w wybranym modelu:

drabinkę przymocowaną do konstrukcji, z wygodnymi szczebelkami i pewnym uchwytem

barierki bez możliwości przypadkowego odpięcia przez dziecko

zaokrąglone krawędzie oraz brak wystających śrub, haków i ozdobnych elementów

odległość między górnym materacem a sufitem, aby dziecko mogło swobodnie usiąść i nie uderzało głową o sufit

możliwość dokręcenia śrub i łatwego sprawdzenia stelaża po zmontowaniu

Gdzie ustawić łóżko piętrowe i jak bezpiecznie z niego korzystać?

Łóżko piętrowe najlepiej ustawić w rogu pokoju, przy dwóch ścianach, ale bez zostawiania niebezpiecznej szczeliny przy górnym materacu. Nie powinno stać pod oknem, przy grzejniku, wysokim regale ani blisko sznurków od rolet i zasłon. W pobliżu drabinki przydaje się mała lampka nocna, dzięki której dziecko zobaczy szczebelki po przebudzeniu.

Na górny poziom wchodzi się wyłącznie po drabince, a nie po bokach łóżka, półkach czy meblach stojących obok. Nie pozwalaj dzieciom skakać, przepychać się, zwisać z barierek ani bawić się razem na górnym poziomie. Badania dotyczące urazów pokazują, że najczęstszą przyczyną wypadków związanych z łóżkami piętrowymi są upadki, a obrażenia często dotyczą głowy i twarzy.

Co kilka tygodni sprawdź dokręcenie śrub, mocowanie barierek, drabinkę i stan listew pod materacami. Taką kontrolę warto zrobić także po przeprowadzce, przemeblowaniu albo gdy dzieci używały łóżka do intensywnej zabawy. Jeśli połączenia są poluzowane, elementy pęknięte albo brakuje części, nie pozwalaj dziecku spać na górnym poziomie, dopóki łóżko nie zostanie naprawione zgodnie z instrukcją producenta.

Kiedy dziecko nie powinno spać na górnym poziomie?

Górne łóżko nie musi przypaść starszemu dziecku tylko dlatego, że jest starsze. Lepiej z niego zrezygnować, jeśli dziecko regularnie chodzi po pokoju przez sen, ma nawracające nocne lęki, bardzo niespokojnie śpi albo trudno mu bezpiecznie korzystać z drabinki. W takiej sytuacji dolny poziom nie jest karą, lecz prostszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem.

Ostrożność jest potrzebna także wtedy, gdy w pokoju śpią dzieci w różnym wieku. Młodsze rodzeństwo może podczas zabawy próbować wspinać się na górę, choć nie powinno korzystać z tego miejsca. Najlepiej od początku ustalić prostą zasadę: górne łóżko służy do snu jednego dziecka, a nie do wspinania się i zabawy w ciągu dnia.

Jeśli masz wątpliwości co do wieku, zachowania dziecka lub stanu mebla, zacznij od dolnego łóżka i wróć do tematu za kilka miesięcy. Dobrze dobrane łóżko piętrowe pozwala zaoszczędzić miejsce, ale nie powinno wymagać od rodziców ciągłego sprawdzania, czy dzieci korzystają z niego bezpiecznie.

6

Źródła: