Wyciśnij do letniej wody i umyj panele zgodnie z kierunkiem ułożenia. Dokładnie usunie plamy i nada im błysku. Sposób na mycie paneli bez smug

Matowe panele i uciążliwe smugi to zmora wielu domów, jednak kluczem do lśniącej podłogi jest odpowiedni sposób mycia.

Odkryj prosty, domowy trik, który nie tylko usunie wszelkie plamy, ale także nada Twoim panelom spektakularny, naturalny blask.

Poznaj trzy fundamentalne zasady mycia paneli bez smug oraz dodatkowe sekrety, dzięki którym Twoja podłoga będzie lśnić i dłużej pozostanie czysta!

Wyciśnij do letniej wody i umyj panele zgodnie z kierunkiem ułożenia. Dokładnie usunie plamy i nada im błysku

Zbliża się weekend, a to oznacza w wielu polskich domach jedno - porządki. Jednym z zadań, które wykonujemy podczas sprzątania naszego mieszkania jest staranne mycie paneli. Należy je wówczas wyczyścić, odtłuścić, ale też zrobić to w taki sposób, by nie było widać na nich smug i zacieków. Niedokładnie mycie paneli lub stosowanie niesprawdzonych płynów może sprawić również, że z czasem podłoga zacznie matowieć. Dlatego ogromną rolę odgrywa odpowiednio dobrany płyn do paneli. Niezwykle pomocne są domowe płyny myjące, które będą nie tylko ekologiczne, ale też bezpieczne dla naszych podłóg. Jeden z nich świetnie sprawdzi się w przypadku laminatu. Chodzi o sok z cytryny. Wyciśnij jedną cytrynę do 3 litrów letniej wody w wiadrze i umyj powstałym płynem panele, robiąc to zgodnie z kierunkiem ich ułożenia. Sok z cytryny nie tylko pomoże usunąć brud z ich powierzchni, ale także nada podłodze pięknego połysku.

Mycie paneli podłogowych. Zasady, dzięki którym będą czyste bez smug

Podczas mycia paneli bardzo ważne są też te trzy zasady. Po pierwsze, zanim zaczniesz myć panele na mokro, wcześniej je odkurz, aby usunąć z nich kurz i piasek. Po drugie dokładnie wyżymaj mopa lub ściereczkę, którymi myjesz swoje podłogi. Będą szybciej schły. Ostatnią zasadą mycia paneli bez smug jest robienie tego zgodnie z kierunkiem ich ułożenia. Dzięki temu nie zobaczysz na nich smug i nie będziesz musiał ich polerować na sucho. Warto również dodać do wody kilka kropli gliceryny lub płynu do płukania tkanin, dzięki czemu podłogi będą odpychać kurz i dłużej pozostaną czyste i lśniące.