Masz suche usta? Zastosuj maseczkę z tych dwóch składników, a będą nawilżone i miękkie

Zimno, wiatr i suche powietrze osłabiają kondycję ust, powodując pękanie i uczucie szorstkości.

Aby szybko przywrócić im miękkość, wystarczy połączyć dwa popularne składniki spożywcze i stworzyć z nich maseczkę.

Takie domowe zabiegi to jednak tylko dodatek. Pamiętaj o regularnym stosowaniu balsamów ochronnych, odpowiednim nawodnieniu i powstrzymaniu się od oblizywania warg.

Jesienna aura wymusza zmianę pielęgnacyjnych nawyków. Naskórek ust jest bardzo cienki i pozbawiony silnej warstwy ochronnej, przez co szybko reaguje na niekorzystne warunki. Ogrzewanie w pomieszczeniach i mroźne podmuchy na zewnątrz często powodują suchość, uczucie ściągnięcia czy bolesne pęknięcia. Odruchowe nawilżanie ust językiem sprawia, że sytuacja staje się jeszcze trudniejsza do opanowania.

Maseczka na suche usta: awokado i oliwa z oliwek czynią cuda

Zanim sięgniesz po kolejne drogeryjne kosmetyki, które obiecują ratunek dla twoich ust, daj szansę naturalnym produktom. Świetnie sprawdzi się mieszanka awokado i oliwy z oliwek. Związki lipidowe zawarte w oliwie, w tym kwas oleinowy, skutecznie blokują ucieczkę wody i zmiękczają naskórek. Awokado dostarczy natomiast tłuszczów, cennej witaminy E i antyoksydantów. Połączenie tych dwóch składników przyniesie ulgę przesuszonym wargom.

Należy jednak pamiętać, że maseczka ma za zadanie jedynie odżywić i natłuścić naskórek. Jeśli zmagasz się z poważnym stanem zapalnym i bardzo głębokimi pęknięciami, ten sposób może okazać się niewystarczający.

Przepis na maseczkę z oliwy i awokado na usta

Zrobienie domowej maseczki nie zajmie dużo czasu. Potrzebujesz jedynie odrobiny dobrej jakości oliwy z oliwek i kawałka miękkiego awokado.

Składniki:

łyżeczka dojrzałego awokado,

kilka kropel oliwy z oliwek.

Zgnieć awokado widelcem aż do uzyskania papki. Dolej oliwę i starannie wymieszaj. Gotową pastę aplikuj na oczyszczone wargi i trzymaj przez około 5 do 10 minut. Po tym czasie zmyj wodą lub delikatnie zetrzyj wilgotnym płatkiem kosmetycznym. Pod żadnym pozorem nie pocieraj mocno ust i nie odrywaj suchych skórek.

Zanim nałożysz maseczkę, upewnij się, że nie jesteś uczulony na żaden ze składników. Gdyby wystąpiło zaczerwienienie lub uczucie pieczenia, natychmiast usuń papkę i więcej jej nie używaj.

Pielęgnacja ust w chłodne dni

Nawet regularne stosowanie maseczki nie zwalnia z obowiązku codziennej ochrony. Gdy na dworze jest zimno, zabezpieczaj usta pomadką kilka razy w ciągu dnia, pamiętając o niej szczególnie przed wyjściem z domu i na noc. Istotne jest również to, by nie oblizywać warg i dbać o odpowiednią ilość wypijanej wody. Oliwa z awokado szybko ukoi suche wargi, ale to odpowiednia ochrona pozwoli zachować je w dobrej kondycji przez całą jesień. Utrzymujące się długo rany lub nasilony stan zapalny zawsze warto pokazać farmaceucie lub lekarzowi.

Piękna prosto z kuchni - domowe kosmetyki

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