Wrzucamy ją do herbaty w jesienny wieczór. Chemiczka ostrzega. „Nie nadaje się do spożycia”

Twoja ulubiona herbata z cytryną może kryć zagrożenie: skórka cytrusa często jest pokryta niewidocznymi pestycydami, których nie usuniesz zwykłym myciem.

Mowa o imazalilu – środku grzybobójczym, którego obecność budzi poważne obawy ekspertów i może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

Sprawdź, jak wybierać cytryny, aby bezpiecznie wykorzystywać ich skórkę i chronić swoje zdrowie przed szkodliwymi substancjami.

Skórka cytryny z pestycydami. Zwróć na to uwagę podczas zakupów

Herbata z cytryną to niemalże tradycyjny polski napój. Rozgrzewająca, kwaskowa sprawia, że chętnie ją pijemy przez cały rok, ale chyba najbardziej w sezonie jesienno-zimowym. Do świeżo zaparzonej herbaty wrzucamy plasterek cytryny i rozkoszujemy się tym niepowtarzalnym smakiem. Jednak okazuje się, że nie każda cytryna nadaje się, aby w całości ją spożywać. Problemem jest skóra cytrusa, która często jest pokryta środkiem grzybobójczym, znanym jako imazalil. Jest on oczywiście powszechnie stosowany w rolnictwie. Głównym celem stosowania imazalilu jest zapobieganie rozwojowi pleśni i innych chorób grzybowych na owocach cytrusowych podczas transportu, przechowywania i dystrybucji. Dzięki temu owoce dłużej zachowują świeżość, atrakcyjny wygląd i zmniejszają się straty ekonomiczne. Jednak z racji, że tego pestycydu nie da się pozbyć z powierzchni owocu podczas standardowego mycia, eksperci postrzegają przed spożywaniem jego skórki.

Chemiczka ostrzega przed tymi cytrusami

Znana w mediach społecznościowych chemiczka, Sylwia Panek, autorka profilu @wzdrowymdomu na Instagramie poruszyła na swoim koncie temat szkodliwości skórek niektórych cytrusów.

W badaniu z 2015 roku sprawdzono pięć różnych metod mycia cytryn. Okazało się, że żadna z nich nie usunęła więcej niż 30% imazalilu! Dlaczego tak się dzieje? Niektóre pestycydy mogą wnikać w woskową warstwę pokrywającą skórkę owoców, przez co trudno je usunąć samą wodą.

- ostrzega chemiczka. Ekspertka radzi także, na co zwrócić uwagę podczas kupowania cytryny czy innych cytrusów, aby mieć pewność, że będziemy mogli spokojnie wrzucić plasterek owocu do herbaty lub wykorzystać jego skórkę do wypieków.

Mycie owoców pod bieżącą wodą nadal ma sens, bo pozwala usunąć zanieczyszczenia i część pozostałości pestycydów. Nie należy jednak traktować go jako gwarancji ich całkowitego usunięcia. Dlatego, jeśli zamierzacie wykorzystywać skórkę cytryny czy pomarańczy do wypieków, deserów lub napojów, polecam wybierać owoce z certyfikatem ekologicznym (BIO). W ich produkcji nie wolno stosować imazalilu.

- dodaje w swoim poście.

Imazalil na cytrusach. Dlaczego jest szkodliwy?

Chociaż imazalil jest skuteczny w walce z patogenami, jego stosowanie podlega ścisłym regulacjom. Unia Europejska, podobnie jak inne organy regulacyjne na świecie, określa maksymalne dopuszczalne poziomy pozostałości (MRL) imazalilu na owocach cytrusowych. Te limity są ustalane na podstawie badań toksykologicznych, aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentów. Warto pamiętać, że skórka owocu zawiera zazwyczaj najwyższe stężenie substancji. A dlaczego imazalil jest uważany za szkodliwy dla zdrowia? W wysokich dawkach imazalil może być toksyczny. Badania na zwierzętach wykazały potencjalne działanie rakotwórcze, mutagenne i zaburzające gospodarkę hormonalną, ale te efekty obserwowano przy dawkach znacznie wyższych niż te, które występują na owocach dostępnych w handlu. Uważa się, że spożycie owoców z pozostałościami imazalilu w granicach MRLs jest bezpieczne.

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