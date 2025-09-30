W mieszkaniu chłoną toksyczne substancje jak gąbka. Później uwalniają je nawet przez rok

Naukowcy odkryli, że powierzchnie w naszych domach, takie jak ściany czy meble, działają jak "chemiczne gąbki", absorbując toksyczne związki.

Materiały porowate mogą uwalniać szkodliwe substancje nawet przez rok, co prowadzi do długotrwałego narażenia na LZO z codziennych produktów i zanieczyszczeń.

Dowiedz się, jak proste działania mogą skutecznie zminimalizować ryzyko narażenia na toksyny w Twoim domu!

Niektóre przedmioty w domu chłoną toksyczne substancje z powietrza

Naukowcy z University of California, Irvine, dokonali przełomowego odkrycia w dziedzinie jakości powietrza w pomieszczeniach. Ich badania, opublikowane w prestiżowym "Proceedings of the National Academy of Sciences", ujawniają, że powierzchnie w budynkach – ściany, drewno, beton – działają jak "chemiczne gąbki", absorbując i ponownie uwalniając lotne związki organiczne (LZO) przez długi czas, nawet wiele miesięcy po początkowej ekspozycji.

LZO pochodzą z różnych źródeł, od zanieczyszczeń zewnętrznych, takich jak dym z pożarów lasów, po codzienne produkty, jak spraye do czyszczenia, kosmetyki i opary z gotowania. Eksperymenty przeprowadzone w kontrolowanym środowisku, symulującym dom, wykazały, że powierzchnie budynków pochłaniają ogromne ilości tych toksyn.

Dalszą treść tekstu znajdziesz poniżej galerii.

Te przedmioty uwalniają niebezpieczne związku. Na co uważać?

Profesor Manabu Shiraiwa, jeden z autorów badania, podkreśla, że skala tego zjawiska jest zaskakująco duża. Materiały porowate, takie jak pomalowane ściany, drewno i beton, są szczególnie problematyczne, ponieważ mogą zatrzymywać szkodliwe substancje nawet przez rok, a następnie powoli uwalniać je do powietrza w procesie zwanym off-gassingiem. To oznacza, że narażenie na toksyny może trwać długo po tym, jak zniknie pierwotne źródło zanieczyszczenia.

Narażenie na te szkodliwe związki zachodzi dwutorowo: poprzez wdychanie zanieczyszczonego powietrza oraz bezpośredni kontakt skóry z powierzchniami nasączonymi toksynami. Jest to szczególnie istotne dla osób, które spędzają większość swojego czasu w zamkniętych pomieszczeniach – a stanowią one zdecydowaną większość społeczeństwa.

Dobrym przykładem są składniki dymu tytoniowego. Osadzają się one na ścianach i meblach, a następnie stopniowo uwalniają się do powietrza, narażając mieszkańców na długotrwałe, chroniczne narażenie. Zwykłe wietrzenie pomieszczeń często okazuje się niewystarczające, aby całkowicie wyeliminować to ryzyko.

Jak ograniczyć ryzyko narażenia na toksyny w domu?

Mimo potencjalnie niepokojących wniosków z badań, naukowcy wskazują na skuteczne i proste metody minimalizowania ryzyka. Kluczowe jest regularne sprzątanie – dokładne odkurzanie i mycie powierzchni znacząco redukuje ilość zgromadzonych toksyn. Ponadto, zalecają zwracanie uwagi na skład używanych detergentów i kosmetyków, wybierając te, które w mniejszym stopniu zanieczyszczają środowisko domowe.