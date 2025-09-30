W mieszkaniu chłoną toksyczne substancje jak gąbka. Później uwalniają je nawet przez rok

Naukowcy doszli do szokujących wniosków. Okazuje się, że niektóre przedmioty w mieszkaniu potrafią chłonąć toksyczne substancje z powietrza. Jakby tego było mało - później uwalniają te niebezpieczne dla człowieka związku nawet przez rok.

  • Naukowcy odkryli, że powierzchnie w naszych domach, takie jak ściany czy meble, działają jak "chemiczne gąbki", absorbując toksyczne związki.
  • Materiały porowate mogą uwalniać szkodliwe substancje nawet przez rok, co prowadzi do długotrwałego narażenia na LZO z codziennych produktów i zanieczyszczeń.
Niektóre przedmioty w domu chłoną toksyczne substancje z powietrza

Naukowcy z University of California, Irvine, dokonali przełomowego odkrycia w dziedzinie jakości powietrza w pomieszczeniach. Ich badania, opublikowane w prestiżowym "Proceedings of the National Academy of Sciences", ujawniają, że powierzchnie w budynkach – ściany, drewno, beton – działają jak "chemiczne gąbki", absorbując i ponownie uwalniając lotne związki organiczne (LZO) przez długi czas, nawet wiele miesięcy po początkowej ekspozycji.

LZO pochodzą z różnych źródeł, od zanieczyszczeń zewnętrznych, takich jak dym z pożarów lasów, po codzienne produkty, jak spraye do czyszczenia, kosmetyki i opary z gotowania. Eksperymenty przeprowadzone w kontrolowanym środowisku, symulującym dom, wykazały, że powierzchnie budynków pochłaniają ogromne ilości tych toksyn.

Te przedmioty uwalniają niebezpieczne związku. Na co uważać?

Profesor Manabu Shiraiwa, jeden z autorów badania, podkreśla, że skala tego zjawiska jest zaskakująco duża. Materiały porowate, takie jak pomalowane ściany, drewno i beton, są szczególnie problematyczne, ponieważ mogą zatrzymywać szkodliwe substancje nawet przez rok, a następnie powoli uwalniać je do powietrza w procesie zwanym off-gassingiem. To oznacza, że narażenie na toksyny może trwać długo po tym, jak zniknie pierwotne źródło zanieczyszczenia.

Narażenie na te szkodliwe związki zachodzi dwutorowo: poprzez wdychanie zanieczyszczonego powietrza oraz bezpośredni kontakt skóry z powierzchniami nasączonymi toksynami. Jest to szczególnie istotne dla osób, które spędzają większość swojego czasu w zamkniętych pomieszczeniach – a stanowią one zdecydowaną większość społeczeństwa.

Dobrym przykładem są składniki dymu tytoniowego. Osadzają się one na ścianach i meblach, a następnie stopniowo uwalniają się do powietrza, narażając mieszkańców na długotrwałe, chroniczne narażenie. Zwykłe wietrzenie pomieszczeń często okazuje się niewystarczające, aby całkowicie wyeliminować to ryzyko.

Jak ograniczyć ryzyko narażenia na toksyny w domu? 

Mimo potencjalnie niepokojących wniosków z badań, naukowcy wskazują na skuteczne i proste metody minimalizowania ryzyka. Kluczowe jest regularne sprzątanie – dokładne odkurzanie i mycie powierzchni znacząco redukuje ilość zgromadzonych toksyn. Ponadto, zalecają zwracanie uwagi na skład używanych detergentów i kosmetyków, wybierając te, które w mniejszym stopniu zanieczyszczają środowisko domowe.

