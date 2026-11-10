Rossmann wyprzedaje kalendarze adwentowe. Ceny zaczynają się od 9,99 zł

Listopad sprzyja planowaniu przedświątecznych zakupów, w czym pomaga nowa oferta promocyjna drogerii Rossmann na kalendarze adwentowe.

Warto zapoznać się z nowym cennikiem i sprawdzić, jaki dokładnie zestaw został przeceniony na 9,99 zł.

Z decyzją o zakupie nie należy czekać zbyt długo, dlatego dobrze wiedzieć, które warianty można zamówić wyłącznie przez internet, zanim towar całkowicie zniknie z oferty.

Listopadowe zniżki w Rossmannie na kalendarze adwentowe

Chociaż do Bożego Narodzenia pozostało jeszcze kilka tygodni, to odpowiedni kalendarz adwentowy najlepiej wybrać z wyprzedzeniem. Zgodnie z tradycją odliczanie startuje pierwszego dnia grudnia, kiedy otwieramy pierwszą skrytkę, by przez kolejne dni cieszyć się drobnymi upominkami. Taki rytuał skutecznie buduje świąteczną atmosferę, nawet gdy jesteśmy pochłonięci codziennymi obowiązkami. Największy asortyment w sklepach pojawia się właśnie w listopadzie, co sprzyja przeglądaniu ofert. Dobrym pretekstem do zakupów jest aktualna akcja promocyjna w sieci Rossmann, która przeceniła wybrane zestawy adwentowe.

Kalendarze adwentowe w Rossmannie już od 9,99 zł!

Najbardziej wyróżniającą się okazją jest zestaw Disney Mickey and Friends, który kryje w sobie figurki z czekolady oraz wycinane dekoracje. Ten składający się z 24 okienek kalendarz można teraz nabyć za jedyne 9,99 zł, podczas gdy jego wcześniejsza najniższa cena wynosiła 12,99 zł. Lista obniżek jest jednak znacznie dłuższa. Klienci mają do wyboru między innymi wypełniony żelkami zestaw Haribo w cenie 59,99 zł, propozycję z wegańskimi czekoladkami od Super Fudgio za 34,99 zł czy też herbaciany wariant FinesTea kosztujący 26,99 zł. Z kolei miłośnicy produktów urodowych mogą sięgnąć po kosztujący 229,99 zł kalendarz Everybody London, tańszy zestaw Sence 24 Beauty&Makeup za 59,99 zł lub wycenione na 229,99 zł pakiety marek Fluff oraz Revolution. Asortyment uzupełniają zestawy z herbatami od producentów takich jak Irving, Dilmah i Adalbert's Tea, jak również wersje zawierające zabawki, puzzle, rozmaite akcesoria oraz ozdoby.

Do kiedy trwa promocja w Rossmannie na kalendarze adwentowe?

Wszystkie obowiązujące ceny najłatwiej zweryfikować na platformie internetowej sieci Rossmann. Podczas przeglądania oferty należy jednak uważnie czytać opisy poszczególnych pozycji. Część asortymentu sprzedawana jest wyłącznie drogą wysyłkową, a niektóre zestawy w ogóle nie podlegają obecnej przecenie. Jeśli planujemy wizytę w punkcie stacjonarnym po konkretny produkt, lepiej uprzednio sprawdzić jego dostępność w wybranej placówce. Zaopatrzenie poszczególnych drogerii bywa bowiem bardzo zróżnicowane w zależności od ich lokalizacji. Z komunikatu opublikowanego w serwisie internetowym sieci wynika, że niższe ceny obowiązują w terminie od 08.11 do 18.11.26 albo do momentu wyprzedania asortymentu.

Tani kalendarz adwentowy z Rossmanna. Dlaczego nie warto czekać?

Zakup zestawu adwentowego za kwotę poniżej 10 zł stanowi świetną alternatywę dla klientów, którzy chcą poczuć magię przedświątecznego odliczania i jednocześnie zaoszczędzić pieniądze. Listopad to optymalny okres na sfinalizowanie takiej transakcji, ponieważ najbardziej rozchwytywane kalendarze mogą w krótkim czasie zniknąć ze sklepowych półek oraz magazynów wysyłkowych.

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