Nowe promocje w Biedronce. Masło za ułamek ceny, tańsze mięso i słodycze gratis

Aktualna gazetka promocyjna sieci Biedronka, ważna od 9 do 14 listopada 2026 roku, obejmuje obniżki na mięso, wędliny, nabiał, owoce oraz słodycze.

Posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka przy zakupie czterech kostek masła ekstra o wadze 200 g zapłacą jedynie 2,49 zł za jedno opakowanie .

. Klienci mogą kupić także polskie czerwone jabłka w cenie 2,49 zł za kilogram, ćwiartki kurczaka po 4,99 zł za kilogram oraz objętą rabatem przy zakupie dwóch sztuk kiełbasę żywiecką.

Wybrane słodycze marki Kinder objęto promocją 2+1 gratis, jednak przed wizytą w sklepie należy zweryfikować zasady akcji, obowiązujące limity i pamiętać, że 11 listopada placówki handlowe będą nieczynne.

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Cena masła i promocje na mięso w Biedronce przyciągają uwagę

Uwagę klientów może przyciągnąć oferta na dwustugramowe masło ekstra z Polskiej Mleczarni lub marki Polmlek. Używając aplikacji bądź karty Moja Biedronka i wkładając do koszyka cztery kostki, za jedną sztukę zapłacimy tylko 2,49 zł. Przed udaniem się do kasy dobrze jest jednak zajrzeć do gazetki, ponieważ promocja ta podlega dziennym limitom, a szczegółowe zasady zależą od konkretnego dnia zakupów.

Sklep obniżył także cenę pakowanej próżniowo świeżej ćwiartki z kurczaka. Zamiast standardowych 10,49 zł, kilogram tego mięsa kosztuje teraz 4,99 zł. Trzeba jednak mieć na uwadze, że ta okazja trwa wyłącznie 9 i 10 listopada, dlatego klienci wybierający się do sklepu w kolejnych dniach powinni upewnić się, czy rabat wciąż obowiązuje.

Tanie jabłka, kiełbasa żywiecka i słodycze Kinder w Biedronce

Sieć przygotowała również ofertę na polskie czerwone jabłka sprzedawane na wagę, za które trzeba zapłacić 2,49 zł za kilogram. Taki rabat pozwala na uzupełnienie domowych zapasów owoców bez nadwyrężania portfela. Kolejną propozycją jest dostępna w sześćsetgramowych opakowaniach kiełbasa żywiecka z linii Kraina Wędlin. Klienci korzystający z karty lub aplikacji Moja Biedronka przy zakupie dwóch sztuk zapłacą 10,99 zł za każde opakowanie wędliny, przy czym tutaj także wprowadzono dzienny limit. Z kolei dla fanów słodkości przygotowano promocję 2+1 gratis na określony asortyment marki Kinder. Obniżki dotyczą też artykułów marki Eden, gdzie przy zakupie dwóch sztuk, koszt drugiego produktu wynosi 2 zł. W obu przypadkach przed podejściem do kasy należy dokładnie sprawdzić warunki oferty oraz listę objętych nią wariantów.

Do kiedy trwają promocje w Biedronce i jak pracują sklepy 11 listopada?

Nowa oferta z głównej gazetki sieci jest ważna w dniach od 9 do 14 listopada 2026 roku. Należy jednak pamiętać, że poszczególne obniżki nie zawsze pokrywają się z całym tym okresem. Niektóre rabaty pojawiają się tylko w konkretne dni tygodnia, a część z nich aktywuje się wyłącznie po zeskanowaniu aplikacji lub karty Moja Biedronka. Planując wizytę w dyskoncie, trzeba też uwzględnić przerwę w handlu, ponieważ 11 listopada jest dniem ustawowo wolnym od pracy i wszystkie placówki sieci będą wtedy zamknięte. Aktualne zasady poszczególnych akcji promocyjnych najwygodniej weryfikować bezpośrednio w aplikacji mobilnej lub w gazetce przed wyjściem z domu.