Koreański sposób na mycie szafek kuchennych z tłustych plam. Wetrzyj w osad na meblach, a zniknie w 5 minut. Mycie szafek kuchennych

Koreańska metoda mycia szafek kuchennych zrewolucjonizuje porządki w domach
Kuchnia to miejsce, w której przygotowujemy potrawy, dlatego tak ważne jest utrzymanie jej w higienicznej czystości. Co więcej, to właśnie w niej bardzo łatwo o zabrudzenia i zacieki z tłuszczu, które najczęściej uwidaczniają się na szafkach kuchennych. Dlatego meble w kuchni warto raz na tydzień przetrzeć z zalegającego na ich powierzchni brudu. Dotyczy to zwłaszcza frontów, które wyjątkowo łatwo się brudzą. I o ile usunięcie plam z potraw, czy zacieków z wody jest raczej łatwe, o tyle wyczyszczenie tłustego osadu na szafkach kuchennych może być już sporym wyzwaniem. Wówczas warto zastosować koreańską metodę usuwania tłuszczu, która stosowana jest między innymi w kosmetyce i równie znakomicie sprawdzi się także w kuchni. Można stosować ją na przykład podczas czyszczenia okapu lub mycia szafek kuchennych. Główna reguła koreańskiej metody mycia szafek kuchennych brzmi: podobne rozpuszcza się podobnym. Co za tym idzie, ten tłusty osad na szafkach kuchennych najlepiej usunie olej. Jak go zastosować?
Posmaruj tym tłusty osad na szafkach kuchennych, a zniknie w 5 minut
Tłusty osad na szafkach kuchennych pojawia się najczęściej w okolicy okapu i kuchenki. Z łatwością pozbędziesz się go stosując zwykły olej spożywczy lub oliwkę dla dzieci. Wsmaruj w zabrudzone miejsca olej i po chwili przetrzyj to miejsce ściereczką zwilżoną w ciepłej wodzie. Zgarniesz cały zaschnięty tłuszcz z mebli. Teraz pora na umycie całej powierzchni szafek kuchennych, aby nadać im blasku. Do miski z wodą wlej pół szklanki octu i umyj tym roztworem meble w kuchni i wytrzyj je do sucha.
Czym umyć szafki kuchenne z tłuszczu?
Innym dobrym sposobem na umycie szafek kuchennych z tłustego osadu jest po porostu płyn do naczyń. Woda z dodatkiem płynu do mycia naczyń w mig rozprawi się z najbardziej uporczywymi zabrudzeniami. Rozpuści tłuste plamy i zaschnięte jedzenie, ale też nie uszkodzi frontów. Wystarczy dodać kilka kropel płynu do letniej wody, wymieszać i zwilżyć w nim ściereczkę z mikrofibry. Następnie delikatnie przetrzeć powierzchnię i wytrzeć bawełnianą ściereczką do sucha. Dzięki temu szafki będą lśnić z czystości.