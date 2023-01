Sposób na mycie szafek kuchennych lakierowanych

W przypadku mycia mebli kuchennych na wysoki połysk należy unikać szorstkich zmywaków, gąbek oraz silnych detergentów. Lakier, którym pokryta jest powierzchnia frontów kuchennych jest delikatny i bardzo łatwo można go porysować, przez co nie będzie wyglądać estetycznie. Z pewnością trzeba też odpuścić wszelkie mleczka czyszczące z drobinkami oraz preparaty, w których składzie dominuje alkohol, amoniak albo aceton. Zabrudzone szafki kuchenne najlepiej czyścic od razu, gdy tylko zauważymy na nich plamy z tłuszczu czy jedzenia. Wtedy wystarczy przetrzeć je zwilżoną w wodzie ściereczką z mikrofibry i wytrzeć do sucha. W przypadku większych zabrudzeń można zastosować płyn do mycia szyb, który rozpuści tłuszcz i brud, a dodatkowo doda blasku frontom.

Czym myć szafki kuchenne lakierowane z tłuszczu i zaschniętego jedzenia?

Jeśli chcesz gruntownie umyć szafki kuchenne lakierowane, to koniecznie wypróbuj domowy roztwór czyszczący. Woda z dodatkiem płynu do mycia naczyń w mig rozprawi się z najbardziej uporczywymi zabrudzeniami. Rozpuści tłuste plamy i zaschnięte jedzenie, ale też nie uszkodzi lakierowanych frontów. Wystarczy dodać kilka kropel płynu do letniej wody, wymieszać i zwilżyć w nim ściereczkę z mikrofibry. Następnie delikatnie przetrzeć powierzchnię i wytrzeć bawełnianą ściereczką do sucha. Dzięki temu lakierowane szafki będą lśnić z czystości.