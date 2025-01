Dodaj do gorącej wody, zamieszaj, a domowy płyn do naczyń domyje najgorszy tłuszcz. Naczynia będą perfekcyjnie czyste na błysk. Domowy płyn do mycia naczyń

Dodaj do gorącej wody, zamieszaj, a domowy płyn do naczyń domyje najgorszy tłuszcz

Zmywarka to niewątpliwie jeden z najlepszych wynalazków ostatnich lat. Ułatwia zmywanie naczyń, a my zaoszczędzamy nie tylko swój cenny czas, ale tez pieniądze. Jednak w sytuacji, gdy nie jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami zmywarki, to jesteśmy skazani na ręczne zmywanie naczyń. Wówczas za pomocą gąbki i płynu do naczyń usuwamy resztki jedzenia i plamy z naszych talerzy, sztućców i garnków. Niestety regularne stosowanie sklepowych detergentów do mycia naczyń może skutkować podrażnieniami skóry dłoni i osłabieniem paznokci. Dlatego, jeśli jesteś zwolennikiem ekologicznych rozwiązań, to przygotuj taki domowy płyn do naczyń samodzielnie. Wystarczy, że dodasz do gorącej wody te cztery składniki i zamieszasz, a Twój ekologiczny płyn do naczyń usunie z garnków nawet najgorszy tłuszcz.

Domowy płyn do mycia naczyń. Ekologiczny zamiennik

Przygotowanie domowego płynu do naczyń jest proste, a większość niezbędnych do tego składników z pewnością posiadasz w domu lub z łatwością znajdziesz je w najbliższej drogerii. Potrzebujesz:

2 litrów gorącej wody,

łyżeczki sody oczyszczonej,

łyżeczki octu,

5g płatków mydlanych,

paru kropli olejku eterycznego.

Składniki należy ostrożnie i bardzo dokładnie wymieszać, a następnie, kiedy przestygną przelej je do mniejszych buteleczek.

Jak prawidłowo zmywać naczynia?

Istnieje kilka istotnych zasad, których należy przestrzegać podczas ręcznego zmywania naczyń. Pamiętaj, by nie myć naczyń pod bieżącą wodą. Najlepiej robić to w w misce lub w komorze zlewu. Równie ważna jest kolejność, mycie naczyń zaczynamy od tych najdelikatniejszych i najmniej ubrudzonych, jak kieliszki, a kończymy na zatłuszczonych patelniach.

