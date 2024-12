Jak zrobić naturalny środek czyszczący o obłędnym zapachu? Jeśli marzy ci się uniwersalny płyn do czyszczenia kuchennych szafek, podłóg lub też kuchenki, a do tego chcesz, żeby pięknie i naturalnie pachniał, sięgnij po skórki z mandarynek. Tłuszcz i inne nieczystości znikną, a aromatyczna woń otuli całe mieszkanie.

Tak usuniesz tłuszcz z kuchennych szafek i stołu. Zmieszaj te składniki a zrobisz uniwersalny płyn do sprzątania o świątecznym zapachu

Zima to najlepszy czas na cytrusy. Mandarynki smakują wtedy najlepiej, a to, co z nich zostanie, można wykorzystać do przygotowania aromatycznego, naturalnego płynu do sprzątania. Jest na to prosty sposób, dzięki któremu nic się nie zmarnuje, a przy okazji zaoszczędzimy pieniądze na drogie środki chemiczne ze sklepu. Przy okazji zyska też nasze zdrowie. Skórki, które zostaną po zjedzeniu kilku mandarynek (wszyscy wiem, że na jednej konsumpcja się nie kończy), umieszczamy w słoiku, zalewamy octem spirytusowym (do ¾ wysokości), zakręcamy i odstawiamy na dwa tygodnie w ciepłe miejsce. Żeby podkręcić aromat i zwiększyć właściwości antybakteryjne mandarynkowego płynu, warto dodać do słoika także kilka goździków. Po tym czasie odcedzamy płyn i gotowe. Po dwóch tygodniach odcedzamy koncentrat. Kiedy ocet z mandarynkowych skórek jest już gotowy właściwie cała praca związana z przygotowaniem domowego płynu do czyszczenia podłóg lub szafek kuchennych już za nami. Ocet świetnie radzi sobie z usuwaniem brudu i rozpuszczaniem tłuszczu. Dlatego wystarczy dodać, go do ciepłej wody i preparat do sprzątania gotowy. Proporcje zależą, od jakiej tego mocy płynu potrzebujemy, ale zazwyczaj wystarcza 100 mililitrów na 2 litry ciepłej wody.

ZOBACZ TEŻ: Wsypuję 4 łyżki i stawiam w salonie. Świąteczny zapach roznosi się po całym mieszkaniu. Naturalny zapach do domu