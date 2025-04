Siła rodzinnych więzi, szalona przygoda i… smok! „Dziadku, wiejemy!” to film, który zachwyci starszych i młodszych

Tomasz Ciachorowski zabrał psa do zamku. Czworonóg na dużo sobie pozwalał! Eleganckie meble "płakały"

W tej historii wszystko jest możliwe, o czym szybko przekona się jego główna bohaterka, nastoletnia Jagoda (Anna Nowak). Lawinę zaskakujących wydarzeń uruchomi dziadek dziewczynki, Jeremi (Jan Peszek), który pewnego dnia swoimi niekonwencjonalnymi pomysłami wywoła w domu spokojnej starości tak duży zamęt, że zagrozi mu zamknięcie w szpitalu psychiatrycznym.

Ostatecznie córka seniora, Marta (Agnieszka Grochowska) decyduje się zabrać ojca do siebie, choć opieka nad nieprzewidywalnym Jeremim nie będzie dla niej łatwa, tym bardziej, gdy odkryje, że uwielbiająca dziadka Jagoda podziela jego ekscentryczne podejście do życia. Gdy mężczyzna odmówi przeprowadzenia się do domu córki, jego wnuczka postanowi przejąć inicjatywę.

Chcąc ochronić dziadka przed grożącymi mu kłopotami, postanawia uciec razem z nim, wyruszając podróż, która prowadzić będzie oboje do legendarnego statku Światło Morza. W pogoń za tym niezwykłym duetem ruszy nie tylko zrozpaczona Marta, ale także szajka złoczyńców dowodzona przez bogacza Waldemara (Wiktor Zborowski). Na drodze dziadka i wnuczki pojawi się także… smok!