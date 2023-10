Zmieszaj te trzy składniki i umyj podłgę. Będzie lśniąca i czysta. Tak robią w najlepszych hotelach

Domowy nabłyszczacz do kwiatów. Sprawdź czym przecierać monsterę, zamiokulkasa i storczyka, by pozbyć się kurzu i odżywić rośliny doniczkowe

Nieziemsko tani i skuteczny sposób na mycie podłóg. Zrób to, a będą lśnić czystością

Mycie podłóg kojarzy Ci się z najgorszym koszmarem? Masz w domu kilka typów podłogi, od paneli, wykładziny po elegancki parkiet i nie wiesz, czy możesz jest wszystkie umyć przy użyciu jednego detergentu? Z pomocą przychodzą domowe sposoby naszych babć, część z nich nadal wykorzystywana jest w hotelach i pensjonatach. Ja podaje serwis genialne.pl możesz przygotować własny płyn do podłóg. Jest on nie tylko niezwykle skutecznie, ale przede wszystkim tani. Aby go stworzyć nie wydasz więcej niż kilka/kilkanaście złotych. Jak przygotować domowy płyn do podłóg? W wiadrze lub w misce wymieszaj ze sobą: 1 łyżkę płynu do naczyń, 1 szklankę octu, 2 litry wody oraz dodatkowe 1,5 litra zagotowanej wody.

Jak poprawnie myć podłogi, by były czyste i lśniące?

Zanim zabierzesz się do mycia podłóg pamiętaj, by porządnie je wcześniej odkurzyć. To bardzo ważny krok jeżeli chcesz uniknąć smug. Następnie porządnie umyj podłogi. Najlepiej wykorzystaj do tego miękką ściereczkę lub specjalny mop. Okrężnymi ruchami przemyj wszystkie zakamarki i pozostaw do wyschnięcia. Domowy płyn do podłóg sprawdzi się w przypadku każdego typu posadzki i nie zniszczy jej.

