To najlepszy środek na plamy z potu pod pachami. Wybiela lepiej niż soda oczyszczona. Usuwa zabrudzenia i brzydkie zapachy, Jak doprać plamy z potu?

Dlaczego plamy z potu tak trudno doprać?

Pot w dużej mierze składa się z wody, cukrów, aminokwasów, soli, a także niewielkich ilości mocznika, amoniaku oraz innych związków mineralnych. Plamy z potu należą do jednych z najbardziej uciążliwych zabrudzeń. Związki mineralne zawarte w pocie niemalże wżerają się we włókna tkanin i powodują ich żółknięcie. Z czasem jedynym sposobem na przywrócenie białego koloru jest zastosowanie chemicznego wybielacza.

Plamy z poty najczęściej pojawiają się pod pachami, a także na kołnierzykach oraz na rękawach. Szczególnie trudne do usunięcia mogą być plamy z potu połączonego z kremami z filtrem. Taka sytuacja najczęściej pojawia się latem, gdy pot miesza się z substancjami zawartymi w kosmetykach.

Istnieją domowe sposoby na pozbycie się plam z potu. W niektórych przypadkach są one nawet skuteczniejsze niż proszki oraz płyny do prania. Najczęściej polecana jest soda oczyszczona. To naturalny środek wybielający, który ma działanie przeciwbakteryjne. Soda oczyszczona świetnie wywabia brzydkie zapachy i genialnie odświeża ubrania. Nie jest to jednak jedyny sposób na pozbycie się plam z potu domowymi sposobami. Równie skuteczna może okazać się klasyczna aspiryna. Środek ten także delikatnie wybiela i pomaga usuwać plamy. Na duże zabrudzenia warto zastosować aspirynę bezpośrednio. Rozpuść 1 tabletkę w wodzie i zaaplikuj na plamy. Zostaw na około 30 minut, a następnie upierz wszystko w pralce. Aspiryna świetnie sprawdzi się także jako środek prewencyjny i delikatny odplamiacz. Rozpuszczoną w wodzie tabletkę dodawaj bezpośrednio do bębna pralki.