Clodagh Rodgers była ikoną swoich czasów. Jej urok, charyzma i talent sceniczny przyciągały uwagę publiczności nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i w całej Europie. Reprezentując Zjednoczone Królestwo w Konkursie Piosenki Eurowizji w 1971 roku, zdobyła serca widzów i zapewniła sobie trwałe miejsce w historii tego prestiżowego wydarzenia muzycznego. Jej nagła śmierć to ogromna strata dla świata muzyki, szczególnie dla fanów złotej ery popu.

Clodagh Rodgers nie żyje. Odeszła w wieku 78 lat

Clodagh Rodgers, reprezentantka Wielkiej Brytanii na Eurowizji w 1971 roku, zmarła w Wielki Piątek w wieku 78 lat. Artystka znana jest również z takich przebojów, jak: "Come Back and Shake Me" oraz "Lady Love Bug". O śmierci kobiety poinformował jej syn, Sam Sorbie.

Z ciężkim sercem przyszło mi poinformować, że moja droga piękna mama Clodagh niestety odeszła po trzyletniej walce z chorobą. Wczoraj [przyp. red. 18 kwietnia 2025] zmarła spokojnie, otoczona rodziną w Cobham - napisał Sorbie.

Prywatnie wielka gwiazda była dwukrotnie zamężna oraz miała dwóch synów - Sama i Matta. Jej śmierć wywołała ogromne poruszenie wśród fanów oraz osób związanych z branżą muzyczną. W sieci pojawiła się masa komentarzy, w których internauci wspominają kobietę.

Przyniosła tak wiele radości tak wielu ludziom. Przesyłam miłość i światło tobie oraz reszcie rodziny w tym smutnym czasie - czytamy w sieci.

Clodagh Rodgers zapisała się w historii nie tylko dzięki udziałowi w Eurowizji, ale też za sprawą licznych przebojów, takich jak "Come Back and Shake Me" czy "Goodnight Midnight". W latach 60. i 70. należała do czołówki brytyjskich wokalistek. Jej występy sceniczne pełne były pasji, energii i naturalnego uroku, co zapewniło jej status gwiazdy popu tamtych czasów. Z czasem artystka zaczęła spełniać się również w teatrze muzycznym, występując na deskach West Endu, a także w programach rozrywkowych. Mimo zmieniających się trendów, pozostała wierna scenie aż do późnych lat, budząc szacunek i sympatię fanów.

