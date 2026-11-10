Wlej to do bębna pralki i włóż tam koc. Po jednym cyklu prania kocyk będzie pachnący i mięciutki. Sposób na pranie jesiennego koca

Wielu z nas popełnia błąd, zaniedbując regularne pranie koców, które szybko stają się siedliskiem roztoczy i nieprzyjemnych zapachów.

Odkryj rewolucyjny, domowy sposób na przywrócenie im niezwykłej miękkości: specjalna mieszanka gliceryny i olejków eterycznych.

Sprawdź, jak prawidłowo dbać o delikatne włókna i jakie triki zastosować, aby Twój koc był zawsze świeży, czysty i aksamitny w dotyku

Wlej do bębna pralki i nastaw pranie koca. Będzie mięciutki jak nigdy wcześniej

Eksperci od prania wskazują, że zbyt rzadko pierzemy koce i narzuty na łóżko. Często są one prane "gdy się przypomni". To ogromny błąd ponieważ, podobnie jak pościel, zbierają one ogromne ilości brudu. Koc staje się siedliskiem kurzu, roztoczy, a nawet martwego naskórka. Chłonie zapachy z kuchni oraz dymu papierowego. Często używany koc warto prać raz na dwa tygodnie, w przypadku tego rzadziej wykorzystywane warto robić to raz w miesiącu.

Wiele osób błędnie zakłada, że koc powinno się prać na podobnych zasadach, co pościel. To błąd ponieważ koce i narzuty często wykonane są bardziej delikatnych włókiem i wymagają odpowiedniego podejścia. Koce dostępne w sklepach najczęściej wykonane są ze sztucznych materiałów. Dobre jakościowo koce robi się z naturalnych włókien, często z domieszką wełny. Są one jednak dużo droższe. Koc zawsze należy prać zgodnie z zaleceniami producenta. Uznaje się, że najlepsza będzie temperatura 30-40 st. Celsjusza. Wybrany detergent powinien być delikatny i antyalergiczny. Należy unikać płynów do płukania, które mogą oblepiać włókna i powodować utratę miękkości koca. koc pierz zawsze osobno i unikaj przeładowywania bębna pralki.

Do prania koca świetnie sprawdzą się domowe sposoby, a najlepsza będzie mieszanka gliceryny oraz olejków eterycznych. Wymieszaj ze sobą 2 łyżki gliceryny i dodaj około 30 kropli naturalnego olejku eterycznego. Całość wlej albo bezpośrednio do bębna pralki, albo do komory na płyn zmiękczający (wtedy mieszanka zostanie dodana w ostatnim cyklu prania). Nie rezygnuj z detergentu. Gliceryna oraz olejek eteryczny zmiękczą włókna i sprawią, że koc będzie miły w dotyku, ale nie wywabią plam. Do tego niezbędny jest płyn lub proszek do prania. Koc zawsze susz na na płasko, unikaj wysokich obrotów podczas wirowania, a także nie wyciskaj do nadmiernie. Jeśli suszysz koc w suszarce bębnowej, użyj programu z niską temperaturą i dodaj specjalne kulki do suszenia. Pomogą one rozbić włókna, zapewniając równomierne wysuszenie i zachowanie puszystości, zapobiegając zbiciu się materiału.