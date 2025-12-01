Wlej 100 ml do przegródki i nastaw pranie szorstkiego koca. Po zakończonym cyklu będzie miękki i puszysty jak chmurka. Pranie koca

Twój ulubiony koc stracił miękkość i stał się szorstki po praniu?

Jesień i zima to czas, w którym nie wyobrażamy sobie wieczoru spędzonego w innym miejscu niż na kanapie pod ciepłym i miękkim kocykiem. Niestety z czasem tak jak i każdy materiał, tak i koc lubi się mechacić i tracić swoją puszystość. Oczywiście w dużej mierze wynika to po prostu z jego użytkowania i jest naturalną koleją rzeczy, jednak spory wpływ na stan koca ma również sposób, w jaki go pierzemy. Otóż sporym błędem, który niestety popełnia większość z nas, jest dodawanie dużej ilości płynu zmiękczającego. Ten wbrew pozorom tylko pogarsza sytuację, gdyż oblepia włókna koca, a ten po praniu jest szorstki. Dlatego, jeśli zauważyłaś, że twój koc stracił miękkość, zaczął się supełkować, to wypróbuj znakomity trik, dzięki któremu znowu stanie się puszysty jak kiedyś. W tym celu potrzebujesz octu, który doskonale zmiękcza tkaniny, a dodatkowo zapobiega ich elektryzowaniu. Wystarczy, że dodasz 100 ml octu do przegródki na płyn zmiękczający w szufladzie pralki i nastawisz pranie swojego szorstkiego koca. Po wyjęciu z pralki ten ponownie będzie miły w dotyku.

Pranie koca w pralce. Zasady, które sprawią, że będzie miły w dotyku

Większość koców dostępnych na rynku jest wykonana z poliestru czy akrylu, a te bez problemu można prać w pralce. Jeśli będziemy przestrzegać instrukcji producenta, zamieszczonej na metce z pewnością nie zniszczymy tkaniny. Najlepiej ustawić program do prania syntetyków o temperaturze 30 stopni Celsjusza. W tym przypadku również dużą rolę odgrywa detergent, którego użyjemy - zalecane jest użycie płynu do prania. Nie zaszkodzi płukanie w zimnej wodzie ani wirowanie czy wykręcanie koca.