Muszki w doniczkach to zgroza. Od razu zalej wrzątkiem, a gdy ostygnie podlej rośliny. Wytępi ziemiórki z doniczek raz na zawsze. Sposób na ziemiórki

Małe, czarne muszki latające wokół roślin doniczkowych to ziemiórki – uciążliwe szkodniki, które mogą zaszkodzić Twoim kwiatom.

Dorosłe muszki są irytujące, ale to ich larwy stanowią prawdziwe zagrożenie, podgryzając korzenie i osłabiając rośliny.

Zanim sięgniesz po chemiczne środki, wypróbuj prosty i naturalny sposób, by pozbyć się tych nieproszonych gości.

Odkryj, jak popularne zioło może pomóc w walce z ziemiórkami i ochronić Twoje rośliny!

Muszki w doniczkach to zgroza. Jak zwalczyć ziemiórki z roślin?

Ziemiórki to niewielkich rozmiarów czarne muszki, które pojawiają się w doniczkach roślin w domu. Po czym poznać, że mamy do czynienia z ziemiórkami? Wystarcz delikatnie poruszyć doniczką. Kiedy nad ziemią zaczną latać muszki, to najprawdopodobniej są właśnie ziemiórki. Choć same w sobie nie są groźne dla ludzi, ich obecność może być uciążliwa. Jednak warto zaznaczyć, że to nie dorosłe osobniki są największym zagrożeniem, a ich larwy. Te żerują w ziemi, podgryzając korzenie roślin, przez co roślina marnieje. Najczęściej dostają się do naszych domów wraz z nowo zakupionymi roślinami, które mają już złożone jaja lub larwy w ziemi. Dlatego kiedy zauważysz, że małe muszki latają wokół roślin doniczkowych, to reaguj, zanim te małe szkodniki zaatakują kolejne rośliny w Twoim domu. Jak zwalczyć ziemiórki z doniczek? Oczywiście w sklepach ogrodniczych dostępnych jest wiele chemicznych preparatów na ziemiórki. Warto także podlewać rośliny od spodu, aby górna warstwa ziemi pozostawała sucha. Okazuje się, że pomocny w walce z muszkami w roślinach jest rumianek.

Domowy sposób na ziemiórki w doniczkach

W walce z ziemiórkami warto najpierw wypróbować domowe sposoby na pozbycie się tych szkodników z roślin. Jednym z nich jest rumianek. Intensywny i esencjonalny płyn działa zarówno na muszki, jak i ich larwy znajdujące się w glebie. Do przygotowania naparu potrzebujesz około czterech czubatych łyżek suszonego rumianku. Zalej go 0,5 litra wrzątku i pozostaw do ostygnięcia. Następnie odcedź i podlej tym naparem zaatakowane przez szkodniki rośliny.

Zwalczanie ziemiórek w roślinach rumiankiem. Jak działa na szkodniki?

W zwalczaniu ziemiórek należy przede wszystkim dbać o zachowanie regularności w zabiegach, a wtedy mogą one przynieść dobre efekty. Napar z rumianku działa zarówno na muszki, jak i ich larwy znajdujące się w glebie. Rumianek wykazuje działanie owadobójcze i odstraszające głównie dzięki zawartości azadirachtyny i olejków eterycznych. Azadirachtyna zakłóca cykl rozwojowy owadów, hamując ich wzrost i rozmnażanie. Z kolei olejek eteryczny zawarty w rumianku ma działanie odstraszające na dorosłe osobniki ziemiórek.

