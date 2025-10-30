Pranie koca w pralce wymaga odpowiedniego podejścia, aby zachować jego miękkość i kształt.

Kluczem jest pranie w niskiej temperaturze i na delikatnym programie, z ograniczeniem wirowania.

Dodatek octu do prania sprawi, że koc będzie miękki i puszysty, a także pomoże pozbyć się nieprzyjemnych zapachów.

Jak prawidłowo prać koc w pralce?

Pranie koca w pralce wcale nie musi być trudne i męczące. Z uwagi na duże rozmiary koców najlepiej jest je prać pojedynczo bez innych materiałów. Koc dobrze jest suszyć w pozycji poziomej, na przykład na klasycznej suszarce stojącej. Dzięki temu koc nie rozciągnie się podczas suszenia. Do prania najlepiej jest używać detergenty do delikatnych materiałów. Zaleca się także pranie koca w niskich temperaturach. Optymalna będzie temperatura 30 st. C. W ten sposób włókna nie zniszczą się podczas prania. Wyższe temperatury mogą niekorzystanie wpłynąć na materiał i w skrajnych wypadkach zniszczyć koc. Podczas prania koca ważna jest nie tylko temperatura ale również program. Unikaj wysokich obrotów podczas wirowania. Najlepiej jest ustawi 800 obrotów na minutę.

Wlewaj 50 ml tego i nastawiam pranie koca. Jest mięciutki i pachnący

Częste pranie oraz wirowanie sprawiają, że tkaniny w pralce robią się sztywne i nieprzyjemne w dotyku. Aby zapobiec temu problemowi warto prać koc z dodatkiem octu. Do komory na płyn do płukania wlej około 50 ml białego octu nastaw pranie. Ocet zostanie dodany do prania w ostatniej jego fazie i zabezpieczy włókna. Ma on świetne właściwości, które chronią materiały przed sztywnieniem. Koc prany z dodatkiem octu będzie mięciutki i puszysty przez długie lata. Dodatkowo, jak wiadomo, ocet to także rewelacyjnie właściwości piorące. Niweluje on brzydkie zapachy i ma działanie przeciwbakteryjne. Świetnie sprawdzi się podczas prania koców u osób, które mają reakcję alergiczną na sztuczne detergenty. Ocet dodany do prania sprawi, że koc będzie idealnie miękki i przyjemny w dotyku.