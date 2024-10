Mało kto wie, jak często powinno się zmieniać pościel. Robisz to co 3 tygodnie? Mikrobiolog odpowiada

Robię to z wkładami do zniczy na 4 godziny przed wyjściem na cmentarz. Palą się na grobie dłużej niż zwykle. Znicze na Wszystkich Świętych

Mało kto wie, jak często powinno się zmieniać pościel

Niestety wiele osób popełnia ogromny błąd i pierze swoją pościel zbyt rzadko. W końcu to na niej gromadzi się martwy naskórek, pot, wiele bakterii czy alergenów. Dlatego zmieniając pościel odpowiednio często, zadbamy o to, aby spać w komfortowych i higienicznych warunkach. A Ty jak często zmieniasz pościel, pod którą śpisz? Niestety wiele osób popełnia błąd, który może poważnie odbić się nie tylko na jakości snu, ale też na zdrowiu.

Oprócz martwego naskórka w pościeli zostaje pot, wydzieliny, sebum, czyli łój skórny. Chodzi więc o to, by nie nagromadzić w łóżku zanieczyszczeń i mikroorganizmów, które w nadmiarze mogą stać się problematyczne [...] Takie środowisko nie jest korzystne dla alergików i astmatyków, zwiększa ryzyko rozwoju grzybicy i egzemy

- wyjaśnia dr hab. Piotr Rzymski, mikrobiolog, biolog medyczny w rozmowie z portalem poradnikzdrowie.pl. Jak często w takim razie powinno się zmieniać pościel?

Jak często powinno się zmieniać pościel? Mikrobiolog wyjaśnia

Zmieniasz pościel raz na trzy lub cztery tygodnie? A może robisz to znacznie rzadziej lub wręcz przeciwnie - częściej? O to, jak często powinno się zmieniać pościel, pod którą śpimy pyta wielu internautów. Otóż zaleca się, aby zmieniać pościel nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Jednak najlepiej robić to nawet co tydzień - zwłaszcza w sytuacji, gdy śpimy nago lub jest upalne lato.

Jeżeli śpimy nago, co zresztą lubi bardzo dużo osób, to najlepiej pościel wymieniać częściej – niektórzy uważają, że nawet po 3-4 dniach, ale to dla większości osób niewykonalne. Wystarczy więc robić to raz na tydzień. Oczywiście zakładając, że kładziemy się spać po wieczornej kąpieli

- podkreśla mikrobiolog.

Jak prać pościel w pralce, aby była czysta i miękka?

Pranie pościeli w pralce zapewni jej higieniczną czystość. A w jakiej temperaturze powinno się prać pościel? O ile oczywiście pozwala na to materiał, z którego jest wykonana, pranie powinno być przeprowadzone w programie o temperaturze nie niższej niż 60 stopni Celsjusza. Taka temperatura prania gwarantuje, że wszelkie bakterie, grzyby i roztocza zostaną z tkaniny usunięte. Jednak należy pamiętać, że zanim wrzucimy poszwy do prania, najpierw powinniśmy zapoznać się z instrukcjami zamieszczonymi na metce. Z reguły pościel bawełnianą można prać w temperaturze 60 stopni Celsjusza, natomiast tę wykonaną z lnu, czy flaneli w maksymalnie 40 stopniach.

