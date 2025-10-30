Moja babcia zawsze do rogali świętomarcińskich dodawała ten jeden składnik. Dzięki niemy rogaliki były mięciutkie, pulchniutkie i było dużo miejsca na nadzienie. Rogale świetomarcińskie

Rogale świętomarcińskie, z europejskim certyfikatem ChOG, to tradycyjny przysmak z Wielkopolski, pieczony 11 listopada.

Dla wielu osób rogale świętomarcińskie to smak listopada. Są one pieczone i spożywane 11 listopada w dniu Świętego Marcina. To typowo polski przysmak, z którego możemy być dumni. Rogale świętomarcińskie posiadają europejski certyfikat chronionej nazwy geograficznej (ChOG), który jest poświadczeniem ich lokalności oraz unikalności. W tradycji jest to rogal wypiekany w Poznaniu oraz niektórych rejonach Wielkopolski. Historia rogali świętomarcińskich sięga XIX wieku, gdy ksiądz Jan Lewicki poprosił wiernych, aby Ci naśladowali dobroć Świętego Marcina. W odpowiedzi jedne z cukierników Józef Melzer zaczął wypiekać rogale dla biednych. tradycja rogali świętomarcińskich może wywodzić się z pogańskich obrzędów i ofiar z jedzenia składanych bogom.

Dzisiaj rogale świętomarcińskie zachwycają smakiem. Bogate nadzienie i wyjątkowe ciasto sprawiają, że jest to przysmak, obok którego ciężko przejść obojętnie. Wiele osób obawia się, że przygotowanie rogali świętomarcińskich jest trudne i czasochłonne, zwłaszcza, że jest to wypiek bardzo kaloryczny. Jeden rogal świętomarciński może mieć nawet 1200 kcal. Sekretem udanego wypieku jest dobrze przygotowane ciasto oraz nadzienie. To właśnie w nim tkwi cały smak. Moja babcia pochodziła z okolic Poznania i zawsze na 11 listopada piekła rogale świętomarcińskie. Powtarzała, że sekretem idealnego wypieku jest dobre mleko. Jej zdaniem tak bogaty smak, jak ten z rogala świętomarcińskiego potrzebuje tłustej i aromatycznej oprawy. Do ciasta najlepiej miało sprawdzać się tłuste mleko 3,2 proc. Dzięki temu masa było odpowiednio gładka, a ciasto wychodziło mięciutkie i pulchniutkie. Idealne na dużą ilość nadzienia.

Przepis na domowe rogale świętomarcińskie

Ciasto

Składniki

1 kg mąki pszennej (przesiana)

400 ml ciepłego mleka

120 g cukru

20 g świeżych drożdży

2 jajka + 1 żółtko

3 g soli

300 g zimnego masła (do listkowania)

(Dodatkowo: 120 g roztopionego przestudzonego masła)

Przygotowanie

Rozczyn: Rozpuść drożdże w nieco ciepłego mleka z odrobiną cukru i mąki, odstaw na ~20 min do „ruszenia”.

W dużej misce wymieszaj mąkę, sól, cukier. Dodaj rozczyn, pozostałe mleko, jajka (i żółtko) oraz roztopione masło. Wyrabiaj ciasto do uzyskania gładkiej, elastycznej masy.

Przykryj ciasto i odstaw w ciepłe miejsce na około 30 min aż podwoi objętość.

Zimne (zamrożone lub mocno schłodzone) masło 300 g przygotuj: zetrzyj na tarce lub rozwałkuj między papierem do grubości ok. 1 cm.

Rozwałkuj wyrośnięte ciasto na prostokąt. Rozłóż na 2/3 powierzchni zimne masło. Złóż ciasto jak kopertę: część bez masła na środek, potem zawijaj. Obróć o 90° i rozwałkuj ponownie. Włóż do lodówki na 30 min. Powtórz wałkowanie + składanie 3 razy (co daje wiele warstw – klasyczne ciasto półfrancuskie).

Po ostatnim wałkowaniu, ciasto schłodź (min. kilka godzin lub całą noc w lodówce) – to ułatwi formowanie rogali.

Rozwałkuj ciasto na prostokąt grubości ok. 0,5 cm, szerokość około 50–60 cm (zależnie od liczby sztuk). Pokrój w trójkąty. Na szeroką podstawę trójkąta nałóż nadzienie (patrz poniżej), zwiń w kształt rogala – zaczynając od szerokiej podstawy w kierunku wierzchołka. Podwiń końce, by uzyskać charakterystyczny kształt podkowy/półksiężyca.

Ułóż rogale na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Pozostaw do wyrośnięcia ~30 min. W tym czasie rozgrzej piekarnik do 180 °C (termoobieg lub góra-dół).

Przed pieczeniem posmaruj rogale roztrzepanym jajkiem z odrobiną mleka. Piecz ~20 min lub aż ładnie się zezłocą.

Po upieczeniu – wystudź lekko, następnie polej lukrem (cukier puder + gorąca woda lub mleko) i posyp płatkami migdałów lub posiekanymi orzechami.

Nadzienie (masa z białego maku)

Składniki

500 g białego maku

85 g masła

400–500 g cukru

85 g blanszowanych migdałów, posiekanych

85 g rodzynek

40 g kandyzowanej skórki pomarańczowej

300 g okruchów biszkoptowych (np. pokruszonego ciasta biszkoptowego)

250 g jajek (około 5 sztuk średnich) lub 4-5 jajek

kilku kropel ekstraktu migdałowego lub aromatu migdałowego

Przygotowanie