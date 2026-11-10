Polacy nie mają litości. Te słowa Mazurka Dąbrowskiego nagminnie przekręcają!

Najważniejszym wydarzeniom państwowym oraz sportowym zawsze towarzyszy Mazurek Dąbrowskiego. Choć mogłoby się wydawać, że każdy Polak od dziecka doskonale pamięta słowa hymnu narodowego, praktyka pokazuje coś zupełnie innego. Problem staje się wyraźnie słyszalny podczas wspólnego śpiewania na wypełnionych stadionach czy pod pomnikami. Wielu z nas zupełnie nieświadomie powtarza wówczas pomyłki utrwalane przez dziesięciolecia.

Trzeba przy tym podkreślić, że brzmienie hymnu nie zależy od tradycji ani swobodnej wizji artystycznej. Dokładny tekst reguluje ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Zapisana w przepisach oficjalna wersja w kilku fragmentach odbiega od naszych intuicyjnych przyzwyczajeń oraz przekazu przejętego od starszych pokoleń.

Pierwszy wers hymnu Polski i dzieło Józefa Wybickiego. Śpiewamy „kiedy” czy „póki” my żyjemy?

Najpowszechniejsza pomyłka pojawia się już w otwierających utwór słowach. Polacy zamiast właściwej formy „kiedy my żyjemy” nagminnie śpiewają wers „póki my żyjemy”. Dla językoznawców oraz historyków nie jest to jedynie drobna różnica, lecz kwestia o ogromnym znaczeniu. Samo przejęzyczenie ma długą historię, ponieważ w powszechnym obiegu funkcjonowało już w XIX stuleciu, przez co zdążyło mocno zakorzenić się w społecznej świadomości.

W oryginalnym rękopisie „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” Józef Wybicki użył jednoznacznie słowa „kiedy”. Zastosowanie wyrazu „póki” sugerowałoby czysto biologiczną zależność istnienia państwa od życia obywateli, natomiast oryginał akcentuje naszą aktywną obecność i działanie. Przedstawiciele MSWiA w wydawanych poradnikach stale przypominają, że wyłącznie wersja ze słowem „kiedy” pozostaje poprawna i zgodna z zapisami ustawowymi.

Co wiesz o hymnie Polski? Sprawdź, jak dobrze znasz „Mazurka Dąbrowskiego” Pytanie 1 z 10 „Mazurek Dąbrowskiego” znany jest także jako: „Pieśń Bastionów Polskich we Włoszech” „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” „Pieśń Brygady Polskiej we Włoszech” Następne pytanie

Stefan Czarniecki w trzeciej zwrotce Mazurka Dąbrowskiego. Kto wracał przez morze?

Kolejną pułapkę kryje trzecia zwrotka, przywołująca czasy „potopu” szwedzkiego oraz postać hetmana Stefana Czarnieckiego. Śpiewający bardzo często używają tam słów „jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze”, a niekiedy nawet formy „rzucił się przez morze”. Taki poważny błąd merytoryczny całkowicie wypacza sens całego utworu.

Właściwy fragment brzmi dokładnie „wrócim się przez morze”. Taka konstrukcja wskazuje bezpośrednio na nas, czyli Polaków i legionistów, którzy wzorem dawnego dowódcy zamierzają powrócić do ojczyzny, aby przynieść jej wyzwolenie. Użycie słowa „wrócił” sprowadza całą zwrotkę do zwykłego opisu historycznego czynu wodza, co pozbawia ją wymiaru mobilizacyjnego oraz profetycznego. Wybierając formę „wrócim”, śpiewający deklarują gotowość do podjęcia walki o wolność śladem narodowych bohaterów.

W kontekście tego fragmentu warto również zwrócić uwagę na nazwisko samego dowódcy. Tworząc tekst pod wpływem silnych emocji i w pośpiechu, Józef Wybicki popełnił błąd ortograficzny w rękopisie i zanotował formę „Czarnecki”. Choć historyczny dokument darzony jest wielkim szacunkiem, obowiązująca ustawa nakazuje stosowanie poprawnej pisowni „Czarniecki”. Stanowi to rzadki przykład sytuacji, w której współczesne przepisy korygują pomyłkę samego autora hymnu.

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Czwarta zwrotka Mazurka Dąbrowskiego. Co ojciec mówi do Basi w tekście Józefa Wybickiego?

Efektem ludowej twórczości bywa także rzadziej wykonywana czwarta zwrotka utworu. Najwięcej problemów sprawia w niej wers opisujący ojca i Basię. Polacy zamiast oficjalnego zapisu „Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany” bardzo często śpiewają „Mówił ojciec do swej Basi cały zapłakany”. Użycie czasu przeszłego w połączeniu z dodatkowym słowem „cały” zaburza nie tylko pierwotny rytm wiersza, ale również dynamikę przedstawionej sytuacji.

Specjaliści z Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie podkreślają, że u Wybickiego bohater „mówi” w czasie teraźniejszym, gdyż cała scena rozgrywa się „tu i teraz”. Ogromne wzruszenie ojca wynika z faktu, że słyszy on tarabany, czyli bębny nadchodzącego polskiego wojska. Z kolei usunięcie zbędnego słowa „cały” przywraca temu fragmentowi pierwotną i szlachetną prostotę, ponieważ pieśń nie wymaga sztucznych ozdobników do budowania podniosłej atmosfery.

Posługiwanie się bezbłędnym tekstem narodowej pieśni świadczy nie tylko o wykształceniu, lecz także o szacunku dla państwowych symboli. Choć najczęstsze pomyłki wynikają ze zwykłych nawyków, warto przyswoić sobie ustawowe brzmienie Mazurka Dąbrowskiego. Pozwoli to podczas następnych obchodów śpiewać z pełnym przekonaniem, że każde wypowiedziane słowo odpowiada pierwotnym intencjom Józefa Wybickiego oraz oficjalnym przepisom państwowym.