Huk armat w Gdyni! Marynarka Wojenna wydała ważny komunikat

Pierwsza seria wystrzałów zabrzmi we wtorek, 10 listopada, około godz. 10:30.

Następna została zaplanowana na środę, 11 listopada, około godz. 14:15.

Tego dnia Gdynia będzie obchodzić Narodowe Święto Niepodległości.

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Najpierw sześć strzałów, potem uroczysty salut

Wtorkowe wystrzały będą częścią przygotowań do świątecznych uroczystości. Zgodnie z informacją Urzędu Miasta Gdyni z pokładu okrętu padnie wtedy sześć strzałów. W środę odbędzie się natomiast salut narodowy, który tradycyjnie składa się z 21 wystrzałów.

To wojskowy zwyczaj oddawania honorów podczas najważniejszych uroczystości państwowych. W Polsce taki salut można usłyszeć między innymi 3 maja i 11 listopada. W Gdyni zostanie oddany z pokładu historycznego niszczyciela ORP Błyskawica.

⚠️📢UWAGA❗️ WAŻNY KOMUNIKAT❗❗❗ Informujemy, że 10.11 (wtorek) około godz. 10:30 i 11.11 (środa) około godz. 14:15 z pokładu #ORPBłyskawica ⚓🇵🇱 oddane zostaną strzały armatnie 💥💥💥, które mogą być dokuczliwe dla osób przebywających w pobliżu okrętu❗️⚠️ Za utrudnienia serdecznie przepraszamy❗️— Marynarka Wojenna RP/ Polish Navy (@MarWojRP) November 9, 2026

Marynarka Wojenna ostrzega przed hukiem podczas Święta Niepodległości w Gdyni

O zaplanowanych salwach poinformowała Marynarka Wojenna RP w mediach społecznościowych. W komunikacie zaznaczono, że huk może być dokuczliwy dla osób przebywających w pobliżu okrętu. Przedstawiciele Marynarki przeprosili za ewentualne utrudnienia.

11 listopada w Gdyni odbędzie się również Parada Niepodległości. Uczestnicy wyruszą o godz. 12:00 sprzed Urzędu Miasta i przejdą ulicą Świętojańską na Skwer Kościuszki. Około godz. 14:00 zaplanowano uroczysty apel pod pomnikiem Polski Morskiej.