Ile gotówki trzymać w domu na wypadek kryzysu? Banki i eksperci wskazują konkretną kwotę

Blackout i awaria prądu odetną nas od pieniędzy w banku?

Skutki rozległej awarii energetycznej wykraczają daleko poza zwykły brak światła w mieszkaniach. Potężny blackout jest w stanie całkowicie unieruchomić bankomaty, sklepowe terminale płatnicze oraz bankowość elektroniczną, a także odciąć nas od sieci komórkowej i internetu. W takich okolicznościach skorzystanie ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych staje się w praktyce niemal niemożliwe.

Tego typu kryzysy zdarzały się już na terenie Europy. W 2025 roku potężna awaria sieci energetycznej uderzyła w Hiszpanię oraz Portugalię, paraliżując tamtejszą infrastrukturę. Przerwy w dostawach energii elektrycznej dotknęły wówczas także obywateli innych państw europejskich, co dobitnie pokazało, jak kluczową rolę w kryzysowych momentach odgrywa tradycyjna gotówka.

Europejski Bank Centralny tłumaczy znaczenie gotówki w kryzysie

Analitycy Europejskiego Banku Centralnego w swoim raporcie zatytułowanym „Keep calm and carry cash” opisali zjawisko określane mianem paradoksu banknotów. Okazuje się, że mimo rosnącej popularności transakcji bezgotówkowych, liczba fizycznych pieniędzy w obiegu stale się powiększa. Obywatele traktują bowiem papierowe banknoty jako pewną przystań i zabezpieczenie na czas wojny, pandemii czy wielkich awarii energetycznych.

Władze niektórych krajów zdecydowały się już na sformułowanie bardzo precyzyjnych wytycznych dla swoich obywateli. Bank centralny w Szwecji zalecił mieszkańcom odłożenie w gotówce około 1000 koron na każdego członka rodziny. Z kolei inne państwa rekomendują stworzenie rezerw finansowych pozwalających na przetrwanie minimum 72 godzin w warunkach całkowitego odcięcia od elektronicznych systemów płatniczych.

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Ile gotówki trzymać w domu? Eksperci podają konkretne kwoty

Polskie instytucje państwowe nie wydały dotychczas jednolitych, oficjalnych rekomendacji wskazujących dokładną sumę, którą warto zabezpieczyć w mieszkaniu na czarną godzinę. Zdaniem ekspertów najbardziej racjonalnym krokiem jest odłożenie w gotówce równowartości przynajmniej tygodniowych kosztów utrzymania rodziny. W polskich realiach oznacza to zazwyczaj stworzenie domowego funduszu awaryjnego w przedziale od 500 do 1000 zł.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca gotówkę w plecaku ewakuacyjnym

Kwestię zabezpieczenia fizycznych środków płatniczych regularnie porusza także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tradycyjne banknoty stanowią jeden z kluczowych elementów wyposażenia tak zwanego plecaka ewakuacyjnego. Jest to specjalnie przygotowany pakiet najpotrzebniejszych przedmiotów, który umożliwia przetrwanie w sytuacji nagłego i przymusowego opuszczenia miejsca zamieszkania.

Poza zapasem gotówki w takim podręcznym zestawie ratunkowym należy umieścić również najważniejsze dokumenty, zapas wody pitnej oraz pożywienie z długą datą ważności. Eksperci przypominają, że wyposażenie plecaka warto uzupełnić o latarkę i radio na baterie, pamiętając przy tym o spakowaniu dodatkowych akumulatorków.

Plecak ewakuacyjny własnej roboty. To spakuj [LISTA RZECZY]