Ksiądz odprawia msze w pustym kościele. Do parafii należy garstka wiernych

Ksiądz Aleksander Fusch i maleńka parafia w Kazachstanie

W położonym w centralnym Kazachstanie mieście Żezkazgan katolicy stanowią zdecydowaną mniejszość. Z informacji portalu o2.pl wynika, że funkcjonuje tam jednak mała parafia prowadzona przez ks. Aleksandra Fuscha. Lokalna wspólnota jest skrajnie nieliczna i skupia zaledwie 11 wiernych.

W polskich realiach na jednej tylko niedzielnej mszy świętej gromadzi się zazwyczaj kilkudziesięciu parafian. Tak mała grupa wiernych w Kazachstanie stawia duchownego w zupełnie innej sytuacji niż kapłanów posługujących w dużych ośrodkach miejskich. Ksiądz nigdy nie ma pewności, czy podczas odprawiania nabożeństwa w kościelnych ławkach zasiądzie chociaż jedna osoba.

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Bywa więc i tak, że na zaplanowanej liturgii nie stawia się kompletnie nikt. Takie momenty najlepiej obrazują trudności stojące przed księżmi posługującymi na terenach o silnie rozproszonej i małej grupie katolików.

Frekwencja na mszach w Polsce

W polskich świątyniach niedzielne liturgie nadal przyciągają wiernych, chociaż ich dokładna liczba zależy od konkretnego regionu, rozmiarów parafii oraz specyfiki lokalnych mieszkańców. W dużych miastach w kościołach można spotkać zarówno seniorów, jak i przedstawicieli młodego pokolenia. Największe tłumy gromadzą się na nabożeństwach podczas kluczowych uroczystości, w tym na Wielkanoc i Boże Narodzenie.

Polski kościół również nie jest jednak wolny od problemu topniejącej liczby wiernych. W szeregu parafii widać wyraźny spadek obecności na mszach, a zjawisko to najmocniej dotyczy odchodzących od praktyk religijnych ludzi młodych.

Młodzież w polskim kościele

Z danych zgromadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) i Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że systematyczne chodzenie do kościoła deklaruje obecnie od 37% do 40% polskiej młodzieży. To niski wynik, a zestawienie obecnych trendów ze statystykami z minionych lat raczej nie zapowiada się, by sytuacja się zmieniła.