Trzy osoby za kratami po tajemniczej sprawie na Pomorzu. Mężczyzna był więziony przez kilka dni

Od 23 do 26 października w jednym z domów na terenie powiatu puckiego bezprawnie więziono mieszkańca Gdyni .

. W związku z tą sprawą policjanci zatrzymali pięć osób w wieku od 19 do 24 lat.

w wieku od 19 do 24 lat. W pojeździe jednego z podejrzanych zabezpieczono 920 gramów narkotyku NEP, z którego według śledczych można uzyskać ponad 15 tysięcy porcji.

Mężczyzna z Gdyni więziony w powiecie puckim. Uciekł dzięki uwadze porywaczy

Zgłoszenie o przestępstwie trafiło na policję 28 października. Wynikało z niego, że w dniach od 23 do 26 października mieszkaniec Gdyni był bezprawnie więziony w budynku na terenie powiatu puckiego. Pokrzywdzony odzyskał wolność, ponieważ wykorzystał chwilę nieuwagi pilnujących go osób i uciekł.

Śledztwo w tej sprawie wszczęli policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, działający pod nadzorem Prokuratury Okręgowej. Funkcjonariusze ustalali tożsamość sprawców zaangażowanych w ten proceder, a zebrane dowody skierowały ich podejrzenia na mieszkańców Gdyni oraz powiatu puckiego.

Akcja policji w Gdyni i powiecie puckim. Zatrzymania i zabezpieczone narkotyki NEP

Do policyjnej akcji w obu tych miejscach doszło 2 listopada. Mundurowi zatrzymali łącznie pięć osób w wieku od 19 do 24 lat, w tym czterech mężczyzn oraz jedną kobietę.

W trakcie przeszukania auta należącego do jednego z zatrzymanych kryminalni natrafili na środki odurzające. Ekspertyza potwierdziła, że przejęto 920,31 grama syntetycznej substancji psychoaktywnej NEP. Śledczy szacują, że taka ilość narkotyku wystarczyłaby na przygotowanie przeszło 15 tysięcy porcji handlowych.

Zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku. Trzy osoby trafiły do aresztu

Kolejnego dnia podejrzanych doprowadzono do gdańskiej Prokuratury Okręgowej. Trzem osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i bezprawnego pozbawienia wolności, a także stosowania przemocy oraz gróźb w celu zmuszenia ofiary do określonego zachowania. Dodatkowo jeden z podejrzanych odpowie za udział w obrocie znaczną ilością środków odurzających.

Śledczy złożyli wnioski o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego wobec tej trójki. Już 4 listopada sąd przychylił się do stanowiska prokuratury i nakazał umieszczenie podejrzanych w tymczasowym areszcie na okres trzech miesięcy.

Pozostałej dwójce, czyli kobiecie i mężczyźnie, śledczy zarzucili pomocnictwo w bezprawnym przetrzymywaniu człowieka. Prokurator objął ich policyjnym dozorem i zakazał opuszczania kraju, a ponadto zabronił im jakichkolwiek kontaktów z pokrzywdzonym oraz resztą podejrzanych.

Postępowanie w tej sprawie wciąż trwa. Za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej kodeks karny przewiduje do 8 lat więzienia, natomiast za obrót znaczną ilością narkotyków grozi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.