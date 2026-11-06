Premie świąteczne w Stokrotce. Wiadomo, ile dokładnie dostaną pracownicy

Boże Narodzenie 2026. Układ dni wolnych od pracy

Kalendarz na Boże Narodzenie w 2026 roku układa się niezwykle pomyślnie dla wszystkich, którzy liczą na dłuższe wytchnienie od obowiązków zawodowych. W tym roku Wigilia wypada w czwartek 24 grudnia, natomiast pierwszy i drugi dzień świąt to odpowiednio piątek 25 grudnia oraz sobota 26 grudnia. Taki układ dat sprawia, że wielu zatrudnionych zyska cztery dni wolnego z rzędu bez konieczności wypisywania wniosku urlopowego.

Należy mieć na uwadze, że począwszy od 2025 roku, dzień wigilijny jest w naszym kraju ustawowo wolny od pracy. Dodatkowo, z racji tego, że 26 grudnia w 2026 roku wypada w sobotę, osobom pracującym w standardowym, pięciodniowym systemie tygodniowym należy się jeszcze jeden dzień wolny do odebrania w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Premie świąteczne 2026 w sieci Stokrotka. Podali kwoty

Jak poinformowała w rozmowie z portalem Fakt reprezentująca sieć Stokrotka Daria Raganowicz, tegoroczne wypłaty dla zatrudnionych wyniosą od 780 do 1000 zł na rękę, co oznacza wyraźny wzrost stawek w zestawieniu z ubiegłymi latami.

Stokrotka zwiększyła w tym roku świadczenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Pracownicy otrzymają od 780 do 1000 zł na osobę, dzięki czemu będą mieli do dyspozycji więcej środków na świąteczne wydatki - relacjonowała Daria Raganowicz.

Dodatki na święta w Aldi, Biedronce i Lidlu. Na co mogą liczyć kasjerzy?

Stokrotka nie jest oczywiście jedyną siecią handlową, która doceni swoje załogi przed Bożym Narodzeniem, bo podobne kroki podejmują też inne markety. Potwierdzono już, że dodatkowe środki zasilą karty podarunkowe należące do pracowników sieci Aldi.

Wartość świątecznego wsparcia wynosi 350 zł brutto na pracownika, a w przypadku pracowników operacyjnych spełniających warunki określone w regulaminie może wynieść łącznie do 1 tys. zł brutto - poinformowała sieć Aldi, czytamy na Fakt.pl.

Wzorem minionych lat, świąteczne bonusy finansowe dla swoich zespołów niemal na pewno przygotują również tacy giganci jak Lidl oraz Biedronka. Choć obie firmy nie wydały jeszcze oficjalnych komunikatów w tej sprawie, to pracownicy najprawdopodobniej znów będą mogli liczyć na wsparcie rzędu kilkuset złotych.