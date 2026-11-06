Zmiany w mObywatelu. Bez tego stracisz dostęp do usług

Obowiązkowa aktualizacja aplikacji mObywatel. Sprawdź wersję programu

Każdy posiadacz aplikacji mObywatel musi zweryfikować wersję oprogramowania na swoim urządzeniu. Konieczność wprowadzenia zmian wynika z procesu odnowienia certyfikatu, z którego korzysta państwowy program. Aby system działał prawidłowo, wymagane jest wydanie oznaczone numerem 4.93.1 bądź wyższym.

Ostateczna data na przeprowadzenie tej operacji mija 16 listopada 2026 roku. Osoby, które pozostaną przy starszym wariancie oprogramowania, muszą liczyć się z utratą dostępu do usług oraz funkcji oferowanych przez aplikację.

Aplikacja mObywatel Junior także wymaga pobrania nowej wersji

Nowe wymogi obejmują także moduł mObywatel Junior, o czym nie mogą zapomnieć rodzice oraz opiekunowie używających go dzieci. Należy skontrolować numer wydania programu na wszystkich sprzętach, gdzie został on wgrany, ponieważ urządzenie mobilne nie zawsze pobiera aktualizacje w sposób automatyczny i nie warto zakładać, że zrobiło to samo.

Jakie sprawy urzędowe i dokumenty oferuje aplikacja mObywatel?

mObywatel służy nie tylko do okazywania cyfrowego prawa jazdy oraz dowodu osobistego, ale pozwala też na zdalne załatwianie licznych formalności urzędowych. Szeroki wachlarz dostępnych funkcji obejmuje zastrzeganie numeru PESEL, wnioskowanie o wydanie dokumentów, a nawet szybki wgląd w wystawione recepty.