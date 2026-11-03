Biuro podróży wprowadza nowy kierunek na zimę. Polacy polecą do afrykańskiego raju

Biuro podróży TUI rusza z ofertą na sezon Zima 2026/2027

Polski oddział TUI oficjalnie otworzył przedsprzedaż wyjazdów na sezon Zima 2026/27. Przewoźnik uruchomił już pierwsze dalekie rejsy czarterowe, które zabierają turystów między innymi do Dominikany i Gambii. Szczególną uwagę przyciąga wprowadzenie do zimowego rozkładu Gambii, która jest zupełną nowością w katalogu.

Gdzie na egzotyczne wakacje zimą z TUI?

Oferta przygotowana na zimę 2026/2027 obejmuje bogaty wachlarz ciepłych krajów. Klienci mogą wybierać spośród takich miejsc jak Tajlandia, Meksyk, Dominikana czy Mauritius. Co ważne, podróż na niektóre dalekie trasy odbywa się bez przesiadek na pokładzie samolotu Boeing 787 Dreamliner. Katalog dalekich wypraw dopełniają Sri Lanka, Kenia, Zanzibar oraz debiutująca w tym zestawieniu Gambia.

Wakacje w Gambii czy w Egipcie? Porównanie afrykańskich kierunków

Nowy kierunek stanowi interesującą opcję dla podróżnych, którzy w chłodnych miesiącach szukają gwarantowanej pogody w Afryce. Trzeba jednak mieć na uwadze, że pod względem kosztów propozycja ta nie stanowi bezpośredniej konkurencji dla Egiptu. Chociaż obydwa państwa znajdują się na tym samym kontynencie, wyjazd do Gambii wiąże się z dużo wyższymi kosztami niż tradycyjny wypoczynek nad Morzem Czerwonym.

Polscy turyści od wielu sezonów masowo latają zimą do Egiptu, co wynika głównie z krótkiego lotu oraz szerokiej bazy obiektów oferujących formułę all inclusive. Z kolei Gambia jest kierunkiem dedykowanym osobom pragnącym większej egzotyki, które jednocześnie dysponują nieco wyższym budżetem na organizację urlopu.

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Gambia na zdjęciach

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Ceny wycieczek do Gambii. Ile kosztuje egzotyczny urlop?

Koszt wyprawy do Gambii wyraźnie przewyższa ceny popularnych wczasów w egipskich kurortach. Wynika to z większej egzotyki samego miejsca oraz dłuższego przelotu z Polski, który zajmuje zazwyczaj od 7 do 8 godzin. Z jakimi wydatkami muszą zatem liczyć się podróżni?

Najtańsze pakiety można zarezerwować już za około 2600 złotych od osoby, jednak taka cena obejmuje wyłącznie śniadania. Wybór opcji all inclusive oznacza znacznie większy wydatek, a pobyt z pełnym wyżywieniem w obiekcie o wysokim standardzie to koszt rzędu 4,5 tysiąca, a czasami nawet 6 tysięcy złotych.