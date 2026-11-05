Najbogatsze kraje Europy. Polska wciąż daleko za liderami

Najbogatsze kraje Europy. Kto zajmie pierwsze miejsce w 2030 roku?

Zamożność poszczególnych państw ocenia się przy użyciu różnorodnych parametrów ekonomicznych. Eksperci najczęściej sięgają po wskaźnik PKB na mieszkańca, który określa łączną wartość wytworzonych w danej gospodarce dóbr oraz usług podzieloną przez liczbę obywateli. Narzędzie to umożliwia rzetelne zestawienie ze sobą potencjału różnych gospodarek w przeliczeniu na jedną osobę.

Dziennikarze serwisu Euronews Business wzięli pod lupę wyliczenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego obejmujące lata 2025 oraz 2030. Analiza objęła łącznie 41 europejskich krajów, w skład których weszły państwa członkowskie Unii Europejskiej, kraje starające się o akcesję do Wspólnoty, członkowie EFTA, a także Wielka Brytania.

Biorąc pod uwagę wskaźnik PKB na mieszkańca uwzględniający parytet siły nabywczej (PPP), w 2030 roku pozycję lidera obejmie Irlandia, wyprzedzając dotychczas prowadzący Luksemburg. W ścisłej czołówce najzamożniejszych państw kontynentu znajdą się również Norwegia, Szwajcaria oraz Dania. Ta piątka zdominuje europejskie zestawienie gospodarcze.

PKB na mieszkańca w Polsce. Duża przepaść między nami a liderami w Europie

W zestawieniu z najbogatszymi państwami Starego Kontynentu nasz kraj prezentuje się dużo skromniej. Statystyki Eurostatu za 2025 rok wskazują, że polski PKB na mieszkańca ukształtował się na poziomie 81 proc. średniej unijnej. W tym samym czasie wskaźnik ten osiągnął w Luksemburgu aż 239 proc., natomiast w Irlandii wyniósł 237 proc. Takie wyliczenia pokazują, że rezultat Polski to ledwie około jedna trzecia wyniku wypracowanego przez obu europejskich liderów.

Skąd wynika bogactwo Irlandii i Luksemburga? Specyfika gospodarek

Zarówno Irlandia, jak i Luksemburg od dłuższego czasu utrzymują się na szczycie europejskich zestawień pod względem PKB przypadającego na jednego mieszkańca. Swoją dominację w rankingach zawdzięczają głównie bardzo dobrze rozwiniętemu sektorowi finansowemu oraz obecności globalnych korporacji, co bezpośrednio wiąże się z unikalną charakterystyką tamtejszych systemów gospodarczych.

Warto jednak zauważyć, że tak wysoki wskaźnik PKB na głowę nie przekłada się wprost na równie pokaźne zarobki statystycznego mieszkańca tych państw. W przypadku Luksemburga oraz Irlandii ogólne dane statystyczne są mocno zawyżane przez specyficzne uwarunkowania ekonomiczne, co nie zawsze odzwierciedla stan portfela przeciętnego obywatela.

Najbogatsze kraje Europy. Czołówka!