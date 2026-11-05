Dają ponad 20 tys. zł za miesiąc. Brakuje rąk do pracy

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Wysokie zarobki w Luksemburgu nie przyciągają kandydatów
Miesięczne pensje przekraczające 20 tys. zł nie wystarczają, aby przyciągnąć odpowiednią liczbę chętnych do podjęcia zatrudnienia. Takie wnioski płyną z ustaleń portalu Business Insider, którego dziennikarze przeanalizowali obecną sytuację na rynku pracy w Luksemburgu i wskazali na poważne braki kadrowe.
Ten europejski kraj gwarantuje jedne z najwyższych stawek płacowych na całym kontynencie. Statystyki za 2024 rok pokazują, że średnia roczna pensja brutto kształtowała się na poziomie około 83 tys. euro, co po odliczeniu podatków daje kwotę netto rzędu 4600 euro, czyli przeszło 20 tys. zł miesięcznie.
Praca w Luksemburgu i lista najbardziej poszukiwanych zawodów
Najbardziej poszukiwane zawody w Luksemburgu to:
- Analitycy finansowi
- Księgowi
- Audytorzy
- Ekonomiści
- Doradcy bankowi
- Eksperci ds. zarządzania funduszami inwestycyjnymi
- Programiści
- Inżynierowie oprogramowania
- Administratorzy baz danych
- Administratorzy sieci komputerowych
- Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa
- Analitycy danych
- Pielęgniarki
- Technicy medyczni
- Opiekunowie osób starszych
- Pracownicy socjalni
- Specjaliści ds. opieki nad dziećmi
- Dekarze
- Monterzy instalacji fotowoltaicznych
- Blacharze samochodowi
- Lakiernicy
- Mechanicy przemysłowi
- Inżynierowie robotyki
- Inżynierowie biotechnologii
- Inżynierowie lotnictwa
- Inżynierowie odnawialnych źródeł energii.
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Legalna praca w Luksemburgu dla Polaków bez zezwoleń
Obecność Polski oraz Luksemburga w strukturach Unii Europejskiej gwarantuje pełną swobodę przepływu pracowników między tymi krajami. Dzięki tym regulacjom Polacy mogą wyjechać i legalnie podjąć pracę bez żadnych dodatkowych zezwoleń, co znacznie ułatwia cały proces relokacji zarobkowej.
Polscy obywatele są całkowicie zwolnieni z obowiązku wyrabiania wiz czy specjalnych pozwoleń na zatrudnienie. Wystarczy ważny dowód osobisty albo paszport, aby swobodnie szukać posady i podpisywać umowy z tamtejszymi pracodawcami na dokładnie takich samych warunkach, jakie przysługują rodowitym mieszkańcom Luksemburga.