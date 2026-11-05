Dają ponad 20 tys. zł za miesiąc. Brakuje rąk do pracy

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-11-05 8:16

Mimo gwarancji bardzo wysokich zarobków, zagraniczne firmy wciąż zmagają się z ogromnym niedoborem personelu. Przez brak odpowiednich kandydatów wiele kluczowych stanowisk w przedsiębiorstwach pozostaje nieobsadzonych. Zjawisko to przybiera na sile w Luksemburgu, który należy do grona najzamożniejszych państw całej Unii Europejskiej.

Tłum ludzi spaceruje ulicą w Luksemburgu. O zarobkach przekraczających 20 tysięcy złotych w tym kraju przeczytasz na SE.
Autor: Gerd-harder/ Shutterstock

Wysokie zarobki w Luksemburgu nie przyciągają kandydatów

Miesięczne pensje przekraczające 20 tys. zł nie wystarczają, aby przyciągnąć odpowiednią liczbę chętnych do podjęcia zatrudnienia. Takie wnioski płyną z ustaleń portalu Business Insider, którego dziennikarze przeanalizowali obecną sytuację na rynku pracy w Luksemburgu i wskazali na poważne braki kadrowe.

Ten europejski kraj gwarantuje jedne z najwyższych stawek płacowych na całym kontynencie. Statystyki za 2024 rok pokazują, że średnia roczna pensja brutto kształtowała się na poziomie około 83 tys. euro, co po odliczeniu podatków daje kwotę netto rzędu 4600 euro, czyli przeszło 20 tys. zł miesięcznie.

Praca w Luksemburgu i lista najbardziej poszukiwanych zawodów

Najbardziej poszukiwane zawody w Luksemburgu to:

  • Analitycy finansowi
  • Księgowi
  • Audytorzy
  • Ekonomiści
  • Doradcy bankowi
  • Eksperci ds. zarządzania funduszami inwestycyjnymi
  • Programiści
  • Inżynierowie oprogramowania
  • Administratorzy baz danych
  • Administratorzy sieci komputerowych
  • Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa
  • Analitycy danych
  • Pielęgniarki
  • Technicy medyczni
  • Opiekunowie osób starszych
  • Pracownicy socjalni
  • Specjaliści ds. opieki nad dziećmi
  • Dekarze
  • Monterzy instalacji fotowoltaicznych
  • Blacharze samochodowi
  • Lakiernicy
  • Mechanicy przemysłowi
  • Inżynierowie robotyki
  • Inżynierowie biotechnologii
  • Inżynierowie lotnictwa
  • Inżynierowie odnawialnych źródeł energii.

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Legalna praca w Luksemburgu dla Polaków bez zezwoleń

Obecność Polski oraz Luksemburga w strukturach Unii Europejskiej gwarantuje pełną swobodę przepływu pracowników między tymi krajami. Dzięki tym regulacjom Polacy mogą wyjechać i legalnie podjąć pracę bez żadnych dodatkowych zezwoleń, co znacznie ułatwia cały proces relokacji zarobkowej.

Polscy obywatele są całkowicie zwolnieni z obowiązku wyrabiania wiz czy specjalnych pozwoleń na zatrudnienie. Wystarczy ważny dowód osobisty albo paszport, aby swobodnie szukać posady i podpisywać umowy z tamtejszymi pracodawcami na dokładnie takich samych warunkach, jakie przysługują rodowitym mieszkańcom Luksemburga.

 
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