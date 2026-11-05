Pogoda w Gdańsku na weekend 6-8 listopada

Mieszkańcy Gdańska mogą schować parasole – weekend od 6 do 8 listopada przyniesie stabilną i suchą pogodę. Główną rolę odegra jednak temperatura, która z każdym dniem będzie systematycznie spadać. Weekend zacznie się od stosunkowo łagodnych wartości, ale zakończy porannym mrozem i chłodem odczuwalnym nawet w pełni dnia. Jednocześnie niebo będzie się stopniowo przejaśniać.

Piątek z chmurami, ale jeszcze ciepły

Początek weekendu w Gdańsku będzie najcieplejszym, ale też najbardziej pochmurnym dniem. W piątek termometry w ciągu dnia wskażą maksymalnie około 10 stopni Celsjusza. Noc również będzie łagodna, z temperaturą nie spadającą poniżej 6°C. Niebo przez większość czasu pozostanie zakryte chmurami, jednak nie przyniosą one żadnych opadów deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Sobota zwiastunem ochłodzenia

W sobotę w Gdańsku rozpocznie się wyraźne ochłodzenie. Temperatura maksymalna w ciągu dnia osiągnie już tylko 8°C. Znacznie zimniejsza okaże się noc, kiedy słupki rtęci zbliżą się do okolic 0 stopni Celsjusza, co może przynieść pierwsze przymrozki. W zamian za niższe temperatury na niebie pojawi się więcej przejaśnień. Wiatr wyraźnie osłabnie i będzie niemal nieodczuwalny, wiejąc z prędkością około 1 m/s.

Słoneczna, ale mroźna niedziela

Niedziela w Gdańsku zapowiada się jako dzień pełen kontrastów. Prognozy przewidują bezchmurne niebo i dużo słońca, ale będzie to jednocześnie najzimniejszy moment weekendu. Temperatura w najcieplejszej chwili dnia nie przekroczy 6°C. Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie już lekki mróz, a termometry pokażą około -2 stopnie Celsjusza. Wiatr ponownie nieco przybierze na sile, osiągając prędkość do 2 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Brak deszczu przez cały weekend w Gdańsku stwarza dobre warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Piątkowe i sobotnie popołudnia, choć z umiarkowaną ilością słońca, można wykorzystać na spokojne spacery. Najlepsza aura na aktywność pojawi się jednak w niedzielę. Słoneczna pogoda będzie idealna na przechadzkę brzegiem morza czy po jednym z miejskich parków. Warto jednak pamiętać o bardzo niskiej temperaturze i zabrać ze sobą ciepłą kurtkę, czapkę oraz rękawiczki, szczególnie rano.

Dane pogodowe: OpenWeather