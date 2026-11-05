Mandaryna nie zatańczy z Michałem Wiśniewskim. Do trio w "Tańcu z Gwiazdami" zaprosiła legendę sportu

W jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami" zaplanowano łącznie dwanaście odsłon. Twórcy formatu dbają o to, aby dostarczyć publiczności maksymalną dawkę emocji. W nadchodzącym, dziesiątym już odcinku na tanecznym parkiecie zobaczymy wyjątkowych gości specjalnych. Każda z rywalizujących gwiazd stworzy bowiem trio z wybraną przez siebie postacią z polskiego show-biznesu.

Mandaryna nie wybrała Michała Wiśniewskiego do trio w "Tańcu z Gwiazdami"

Wielu widzów przypuszczało zapewne, że oczywistym kandydatem do wspólnego występu z Mandaryną i Krystianem Rzymkiewiczem okaże się Michał Wiśniewski. Wokalistka pominęła jednak swojego partnera zarówno w odcinku rodzinnym, jak i w zbliżającym się wydaniu z udziałem znanych osób. Potwierdzono już oficjalnie, że parze potowarzyszy na parkiecie Jan Błachowicz, czyli wybitny polski zawodnik MMA oraz gwiazda federacji UFC. Powodem tej decyzji jest znajomość, którą Marta Wiśniewska nawiązała ze sportowcem podczas nagrań do programu "Azja Express".

My po prostu się prywatnie też bardzo lubimy. Może on wygląda na takiego groźnego, ale to jest w ogóle przemiły, cudowny, empatyczny i wspaniały człowiek. Jest wielką gwiazdą nie tylko na ringu, ale też w życiu. Naprawdę jest fajnym, rodzinnym facetem, z takim niebanalnym poczuciem humoru, który bardzo lubię. Niezmiernie dziękuję mu za to, że znalazł ten czas, żeby wystąpić z nami i żeby te kilka dni z nami potrenować - powiedziała Mandaryna w rozmowie z Eską.

Jan Błachowicz i Mandaryna razem na parkiecie. Tancerz ocenia umiejętności zawodnika MMA

Jan Błachowicz gościł już w studiu "Tańca z Gwiazdami" podczas inauguracji sezonu. Zasiadł wówczas na trybunach, aby wspierać inną sławę mieszanych sztuk walki, Joannę Jędrzejczyk. Sam zawodnik wspomniał wtedy o możliwym starcie w programie, gdyż realizatorzy od lat namawiają go do podpisania kontraktu. Teraz jego predyspozycje taneczne skomentował partnerujący Mandarynie tancerz, Krystian Rzymkiewicz.

Wiesz co, powiem ci tak... Widzę w nim na pewno potencjał, bo on jest bardzo, bardzo skupiony i bardzo chce. Jest mega pracowity! - podkreślił.

Marta oraz Krystian zamierzają przemycić do swojego występu nieco humoru, aby rozbawić zgromadzoną publiczność.

Myślę, że wielu ludziom się uśmiechnie buzia przed telewizorem, bo chcemy dać dużo takiej pozytywnej energii. No a drugi taniec będzie po prostu wymagający... - podsumowała gwiazda estrady.

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