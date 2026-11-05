Iwona Pavlović i Rafał Maserak odbyli poważną rozmowę. Jurorka tłumaczy napięcia w programie

Pavlović ma dość Maseraka?

Dotychczas Iwona Pavlović oraz Rafał Maserak tworzyli niemal idealny duet. Oboje współpracują z formatem „Taniec z Gwiazdami” od samego początku jego emisji, ich znajomość trwa od wielu lat, a ostatnio pojawili się nawet wspólnie w programie prowadzonym przez Krzysztofa Ibisza. Z tego powodu ogromne zdziwienie wzbudziła ostatnia wypowiedź Czarnej Mamby, która w rozmowie z serwisem Pomponik skomentowała coraz bardziej napiętą sytuację panującą wśród oceniających.

Niektórzy wtrącają się wtedy, kiedy nie powinni. Robi się galimatias i zamieszanie - powiedziała, dodając, że nie ma wcale na myśli Julii Wieniawy.

Oglądający błyskawicznie połączyli fakty i domyślili się, że uwagi Iwony Pavlović dotyczyły bezpośrednio Rafała Maseraka. W wywiadzie udzielonym portalowi ESKA.pl jurorka przyznała rację tym domysłom i zdradziła, że przeprowadziła już bardzo poważną dyskusję z tancerzem, który zajmuje miejsce tuż obok niej.

Iwona Pavlović szczerze o relacji z Rafałem Maserakiem w „Tańcu z Gwiazdami”

W wywiadzie dla Eski Iwona Pavlović odniosła się do plotek o pogorszeniu jej stosunków z Rafałem Maserakiem. Popularna Czarna Mamba stanowczo odrzuciła sugestie, że posadzenie tancerza w jej bezpośrednim sąsiedztwie za stołem było błędną decyzją, oceniając to wręcz zgoła inaczej. Stojąca na czele jury ekspertka po prostu szczerze porozmawiała z młodszym kolegą po fachu, gdyż w jej przekonaniu to właśnie prawda stanowi fundament każdej przyjaźni.

Rozmawiałam już nawet na ten temat z Rafałem. Uważam, że przyjaźń nie polega na tym, by nieustannie spijać sobie z dzióbków i mówić tylko, że wszystko jest super. Ja Rafała uwielbiam i wiem, że on mnie też. Wiem, że jestem bardzo ważną częścią jego życia – to się nie zmieni. Nawet gdybyśmy się poróżnili czy pokłócili, nie wpłynie to na naszą relację. Dalej rozmawiamy, przytulamy się, nic się między nami nie popsuło. Uwielbiamy się. Nie trzeba sobie bez przerwy spijać z dziubków, ale też nie wolno się obrażać i zamykać za sobą drzwi. Warto wręcz powiedzieć: "Słuchaj, przeszkadzało mi to czy tamto". Rafał dalej jest w moim serduszku, wszystko jest dobrze, a jak będzie trzeba, to zatańczymy razem - wyznała Pavlović w rozmowie z Eską.

Ivona Pavlović doświadczyła biedy