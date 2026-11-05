Zmiany w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Oto nowi eksperci

Nowi eksperci w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Kto dołączył do programu?

Nadchodząca edycja popularnego formatu "Ślub od pierwszego wejrzenia" przyniesie przetasowanie, jeśli chodzi o ekspertów. Publiczność zobaczy na ekranie całkowicie odświeżony skład specjalistów towarzyszących uczestnikom w trakcie ich telewizyjnej przygody. Zespół tworzą teraz Alina Adamowicz, Diana Homa oraz Michał Sawicki, czyli troje wyrazistych profesjonalistów specjalizujących się w psychologii, terapii oraz seksuologii.

Nowo powołani eksperci przejmą pełną odpowiedzialność za dopasowanie kandydatów oraz późniejsze wspieranie małżonków poznających się dopiero w dniu ślubu. Ze względu na zróżnicowane podejście do kwestii budowania bliskości, emocji i samych związków, specjaliści z pewnością wprowadzą zupełnie nową energię do tego budzącego emocje eksperymentu.

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Alina Adamowicz w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Z bankowości do telewizji?

Grono prowadzących zasiliła między innymi Alina Adamowicz, która specjalizuje się w psychologii, neuropsychologii oraz psychotraumatologii. Nowa ekspertka aktywnie promuje wiedzę o zdrowiu psychicznym, pisze popularne powieści i poradniki, a internauci znają ją z mediów społecznościowych jako @alka_positive.

Historia zawodowa nowej psycholożki z programu odbiega od standardowych ścieżek kariery. Zanim zajęła się niesieniem pomocy psychologicznej, przez siedemnaście lat pracowała w sektorze bankowym. Tak radykalny zwrot życiowy dowodzi, że świetnie rozumie proces przewartościowania własnych priorytetów. Obecnie skupia się na wspieraniu innych w dbaniu o dobrostan i budowaniu samoakceptacji, a dodatkowo prowadzi z córką kanał na platformie YouTube oraz międzypokoleniowy podcast „Obok Siebie”.

Diana Homa nową ekspertką w programie. Kim jest terapeutka?

W procesie tworzenia nowych małżeństw weźmie udział również Diana Homa. Nowa twarz formatu pracuje jako psycholożka, terapeutka rodzinna, a także pełni funkcję biegłej sądowej w dziedzinie psychologii. Prowadzi własne Białostockie Centrum Zdrowia Psychicznego, w którym kieruje pracą podległych jej specjalistów. W pełnym napięć programie telewizyjnym niezwykle przydatna okaże się jej praktyka w terapii traum oraz interwencji kryzysowej.

Specjalistka legitymuje się certyfikatem terapeutki EMDR i stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, szkoląc się obecnie w obszarze terapii par oraz seksuologii. W życiu prywatnym spełnia się jako żona oraz matka dwóch córek, co daje jej dodatkowe, praktyczne spojrzenie na codzienne budowanie relacji z bliskimi.

Michał Sawicki: ten seksuolog pomoże uczestnikom show TVN-u

Męski punkt widzenia na relacje damsko-męskie zaprezentuje w programie Michał Sawicki, praktykujący jako psycholog, terapeuta par i seksuolog. W swojej pracy zawodowej koncentruje się na zdrowiu seksualnym oraz budowaniu intymności, co dla bohaterów telewizyjnego eksperymentu bywa niezwykle trudnym obszarem. Sawicki napisał książkę "Seks bez presji. Jak nie gzić się po ciemku", a słuchacze kojarzą go jako współprowadzącego podcast "Rób to bez presji".

Nowy ekspert może pochwalić się bogatym dorobkiem naukowym i zawodowym. Ukończył studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej i wykłada ten sam przedmiot na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, łącząc pracę akademicką ze współpracą z Instytutem Terapii Seksuologicznej SPLOT.

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Kiedy nowy sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Trwa casting

Rola nowej trójki specjalistów nie ograniczy się wyłącznie do wytypowania odpowiednich par spośród zgłoszonych singli. Eksperci będą bacznie czuwać nad małżonkami w pierwszych tygodniach po ceremonii, a widzowie ocenią, czy ich wsparcie merytoryczne pozwoli obcym sobie ludziom stworzyć trwałą relację opartą na bliskości i zrozumieniu.

Kolejna odsłona programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" z odświeżonym składem eksperckim trafi na antenę stacji TVN wiosną 2027 roku. Jednocześnie produkcja rozpoczęła już nabór uczestników do następnego sezonu, a single gotowi na ślub z nieznajomą osobą mogą wysyłać swoje zgłoszenia przez stronę internetową earlgreyfilm.com.

Sonda Lubisz oglądać program "Ślub od pierwszego wejrzenia"? Uwielbiam, nie brakuje w nim emocji i autentyczności Czasami zerknę, ale nie jestem fanem/fanką Nie przepadam za tym formatem