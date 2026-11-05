Danuta Stenka i Janusz Grzelak - historia ich miłości. Poznali się w teatrze, są ze sobą na dobre i na złe od ponad 40 lat

Historia tej znajomości sięga schyłku PRL-u, kiedy zakochało się w sobie dwoje młodych aktorów. Chodź koledzy przestrzegali Janusza, że zdobycie serca zdolnej Danusi nie będzie prostą sprawą, ostatecznie para stworzyła zgrane małżeństwo, doczekała się dwóch córek i wciąż jest silna w obliczu druzgocącej diagnozy.

Danuta Stenka poinformowała o chorobie męża. Udało się zebrać 2 miliony na leczenie

4 listopada aktorka zaapelowała o pomoc. W opublikowanym w sieci nagraniu Danuta Stenka zdradziła, że jej mąż Janusz Grzelak choruje na agresywnego szpiczaka plazmocytowego. Nowotwór mocno odbił się na stanie mężczyzny, a zdaniem specjalistów nadzieją na jego powrót do sił jest jedynie nowoczesna, ale bardzo droga terapia CAR-T Cell. W nagłośnienie uruchomionej zrzutki internetowej włączyli się zarówno poruszeni fani, jak i liczne postaci ze świata show-biznesu. Wymaganą kwotę - zawrotne 2 mln złotych na nierefundowane dla pacjentów ze szpiczakiem leczenie - udało się zgromadzić dzięki darczyńcom już nazajutrz, w kilkanaście godzin.

Janusz Grzelak zakochał się w aktorce z teatru. Dla niej sam porzucił aktorstwo

Jak Danuta Stenka poznała męża? Musimy przenieść się do 1985 roku. Oboje byli początkującymi aktorami; zdolna artystka od razu spodobała Januszowi podczas przeglądu teatralnego, który odbywał się w Toruniu. Jak później opowiadał Grzelak, koledzy przestrzegali, że zjawiskowa Stenka może być niedostępna, ale on zupełnie się tym nie przejął. Już podczas pierwszej rozmowy zaprosił ją na wspólne wczasy! Rzeczywiście, musiał się postarać o serce koleżanki po fachu, ale ostatecznie Danuta i Janusz zostali parą.

Co więcej, mężczyzna świadomie zdecydował się na zmianę branży. Mimo aktorskiego wykształcenia podjął pracę w finansach i nigdy nie trafił do świata show-biznesu. Za to jego partnerka została niekwestionowaną ikoną kina, teatru i telewizji w Polsce.

Zobacz galerię: Danuta Stenka z mężem

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Razem od ponad 40 lat. Stenka i Grzelak mają dwie zdolne córki

Ich ślub odbył się w 1988 roku, a córki - Paulina i Wiktoria - przyszły na świat po zmianie ustroju, odpowiednio w 1993 i 1999 roku. Para jest więc ze sobą związana od nieco ponad czterech dekad. Choć w żyłach dziewczyn oczywiście płynie aktorska krew, żadna z nich nie poszła w ślady rodziców.

Obie ukończyły studia psychologiczne, choć zajmują się różnymi nurtami tej dziedziny - Paulina została psychoterapeutką i coachem, a Wiktoria skupiła się na psychologii biznesu, ponadto pasjonując się modą i rękodziełem. Jak zdradziła kilka razy Danuta Stenka, propozycje udziału w castingach za każdym razem odrzucały. Dziś aktorka wraz z dwiema pociechami wspierają męża i tatę Janusza w walce z chorobą nowotworową - przed nim wymagające leczenie.

- To nie jest łatwe prosić o pomoc, uwierzcie. Jednak chodzi o człowieka, który był przy nas zawsze, kiedy go potrzebowałyśmy. Dlatego dziś prosimy o pomoc jako żona i córki - apelowały w opisie internetowej zbiórki.

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