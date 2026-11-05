PKP dolicza 20 zł do biletu. Wielu pasażerów nie zna tej zasady

Zakup biletu w pociągu PKP Intercity a dodatkowa opłata 20 zł

Osoby decydujące się na wejście do składu PKP Intercity bez ważnego biletu i zgłaszające ten fakt obsłudze dopiero po zajęciu miejsca, muszą przygotować się na wyższe koszty. W takich okolicznościach przewoźnik pobiera dodatkowe 20 zł za wystawienie biletu bezpośrednio w pociągu. Kwota ta jest doliczana indywidualnie dla każdego odprawianego w ten sposób pasażera.

Taka procedura nie oznacza jednak, że zakup biletu u konduktora zawsze wiąże się z wyższą ceną. Kluczową rolę odgrywa tu fakt, czy na dworcu początkowym pasażer miał w ogóle szansę na wcześniejsze opłacenie przejazdu. Jeśli na danej stacji działała kasa biletowa lub był dostępny inny kanał dystrybucji, a podróżny mimo to wszedł do wagonu bez biletu, zapłaci dodatkową należność.

Z oficjalnych komunikatów zamieszczonych na portalu internetowym PKP Intercity wynika, że podczas transakcji u konduktora pasażer opłaca nie tylko samą cenę przejazdu, ale również koszt związany z wydrukowaniem dokumentu na pokładzie. Druga z wymienionych pozycji w cenniku to stała stawka wynosząca dokładnie 20 zł od jednej osoby.

Kto jest zwolniony z opłaty za wydanie biletu w PKP Intercity

Kolejowa spółka uwzględniła w swoich przepisach pewne odstępstwa od tej reguły, dzięki czemu nie każdy klient kupujący bilet u załogi pociągu ponosi wyższe koszty. Z dodatkowej opłaty zwolnieni są pasażerowie po 70. roku życia, osoby z niepełnosprawnościami oraz podróżni o ograniczonej sprawności ruchowej. Dodatkowych 20 zł nie zapłacą też ci, którzy wsiedli na przystanku pozbawionym jakiejkolwiek opcji zakupu biletu.

Regulamin PKP Intercity. Opłata pokładowa obowiązuje od lat

Mimo że konieczność dopłaty u konduktora bywa dla wielu pasażerów sporym zaskoczeniem, to przepisy te nie są żadną nowością. Zapis mówiący o doliczaniu 20 zł za wystawienie biletu przez obsługę pociągu widnieje w regulaminie PKP Intercity od lat. Dobrze więc mieć tę zasadę na uwadze jeszcze przed wejściem na peron.